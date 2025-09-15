انتشار مکرر اخبار فساد حامیان مجاهدین خلق

پس از رسوایی جان بولتون و رودی جولیانی، اخبار مکرر در مورد سیاستمداران فاسد آمریکایی که از طرفداران سرسخت مجاهدین خلق بوده‌اند، بار دیگر به باب منندز رسید.

به گزارش گاردین، نادین منندز، همسر سناتور سابق آمریکایی، باب منندز، به جرم سواستفاده از نفوذ این سیاستمدار قدرتمند ایالت نیوجرسی در ازای رشوه نقدی، شمش طلا و یک ماشین لوکس به ۴.۵ سال زندان محکوم شد.

باب منندز، ۷۱ ساله، پس از محکومیت سال گذشته خود به اتهام دریافت رشوه، اخاذی و اقدام عملی به عنوان عامل دولت مصر، در حال گذراندن ۱۱ سال حبس است. در ژانویه ۲۰۲۵، منندز پس از دریافت بیش از ۵۰۰۰۰۰ دلار پول نقد، ۱۰۰۰۰۰ دلار شمش طلا و یک مرسدس بنز، به ۱۶ فقره جرم، از جمله رشوه، فساد و توطئه برای فعالیت به عنوان یک عامل خارجی، محکوم شد. در ماه ژوئن، منندز برای شروع گذراندن ۱۱ سال محکومیت خود به زندان فدرال منتقل شد.

منندز همچنین یکی از دریافت‌کنندگان اصلی کمک‌های مالی انتخاباتی از اهداکنندگانی مرتبط با مجاهدین خلق بود. او با مریم رجوی ملاقات کرد و به سخنرانی در تجمعات مجاهدین خلق ادامه داد و آنها را به عنوان یک دولت در تبعید تبلیغ کرد. او بدون هیچ تردیدی اظهار داشت که دوست این گروه تروریستی سابق با رویکردهای فرقه‌ای است که تحت نام شورای ملی مقاومت شناخته می‌شوند.

این در حالی است که گزارش اف‌بی‌آی در سال ۲۰۰۴، جزئیات مشارکت مجاهدین خلق در “یک عملیات پیچیده پولشویی بین‌المللی که از حساب‌هایی در ترکیه، آلمان، فرانسه، بلژیک، نروژ، سوئد، اردن و امارات متحده عربی استفاده می‌کند” را شرح می‌دهد. این گزارش همچنین “یک طرح کلاهبرداری پیچیده شامل کودکان و مزایای اجتماعی” را آشکار کرد که مربوط به سوءاستفاده این گروه از کمک‌های اجتماعی به فرزندان مجاهدین خلق است که در اوایل دهه ۱۹۹۰ از عراق به اروپا و آمریکای شمالی قاچاق شده بودند.

پس از محاکمه منندز، در مارس ۲۰۲۴، اینترسپت گزارش داد که تجزیه و تحلیل فهرست اهداکنندگان نشان می‌دهد که حدود ۱۵ درصد از افرادی که به منندز پول داده‌اند – از جمله افرادی به نام معینی منش و افشاری – با مجاهدین خلق مرتبط هستند.

به گفته اینترسپت، معینی منش، رئیس OIAC – سازمان جوامع ایرانی آمریکایی، یک گروه پوششی مجاهدین خلق – که ۲۵۰۰ دلار کمک مالی کرده است، یکی از دوازده ایرانی-آمریکایی مرتبط با مجاهدین خلق یا وابسته‌های آن است که به منندز کمک مالی کرده‌اند. افشاری نیز ۱۰۰۰ دلار به منندز کمک مالی کرده است. در مجموع، افراد وابسته به مجاهدین خلق تقریباً ۵ درصد از کل بودجه جمع‌آوری‌شده، یعنی بیش از ۲۰،۰۰۰ دلار، را تشکیل داده‌اند.

با این حال، منندز تنها حامی فاسد فرقه رجوی نیست. در ماه اوت، اف‌بی‌آی به خانه جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق رئیس جمهور دونالد ترامپ، حمله کرد. این بازرسی بخشی از تحقیقات درباره اتهام بولتون مبنی بر این است که به طور غیرقانونی اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را به اشتراک گذاشته است. همچنین، در دسامبر ۲۰۲۳، یک هیئت منصفه فدرال در واشنگتن دی سی، رودی جولیانی، شهردار سابق شهر نیویورک، را به پرداخت ۱۴۸ میلیون دلار به دو کارمند انتخاباتی ایالت جورجیا محکوم کرد که به گفته قاضی پرونده، جولیانی با ادعای اینکه آنها به تقلب در انتخابات کمک کرده‌اند، آنها را بدنام کرده بود. بولتون و جولیانی از صریح‌ترین حامیان مریم رجوی هستند. آنها تاکنون مبالغ پنج و شش رقمی از کمپین لابی چند میلیون دلاری مجاهدین خلق دریافت کرده‌اند.

به نظر می‌رسد کسانی که به حمایت از مجاهدین خلق اعتراف می‌کنند، یا ساده‌لوح هستند یا فاسد. فهرست هواداران سرسخت مجاهدین خلق که تحت بازرسی یا محاکمه هستند و یا به عنوان مجرم محکوم شده‌اند، رو به افزایش است. این نشان می‌دهد که سیاستمداران فاسد اهداف مناسبی برای مأموران مجاهدین خلق هستند تا در ازای پرداخت مبالغ هنگفت، حمایت آنها را بخرند.

مزدا پارسی