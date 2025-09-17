جمعه ای که تعطیل نبود – قسمت دوم

نمایش “جمعه‌ای که تعطیل نبود”، به یکی دیگر از جنایات سازمان مجاهدین به رهبری مسعود رجوی پرداخته است که تلاش می کردند چگونه در سال 1360 جامعه را به آشوب بکشانند، این نمایش به کارگردانی سعید رضانژاد، همزمان با سالروز شهادت آیت‌الله مدنی، دومین شهید محراب و امام‌جمعه وقت تبریز، در مجموعه فرهنگی تئاتر شهر تبریز روی صحنه رفت.

نمایش “جمعه ای که تعطیل نبود” به کارگردانی سعید رضانژاد و تهیه کنندگی صالح ودادی از ۲۰ تا ۳۱ شهریور ساعت ۱۹:۳۰ در مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه می رود.

هدف ما از درج نمایش در قسمت های مختلف، آگاهی بخشی به قشر جوانی است که شاید کمتر به جنایات و ترورهای سازمان ، اشرف داشته باشند، امید است جنایتکاران اصلی این سازمان، بخصوص مریم و مسعود، به سزای اعمال شان برسند.