رای قطعی دادگاه 42 نفر شاکی، علیه سازمان مجاهدین خلق – قسمت چهارم

در سه قسمت قبلی این مصاحبه، به قسمتهایی از رای قطعی دادگاه 42 نفر شاکی جداشده از سازمان پرداختیم.

در این قسمت محمد رضا مبین می گوید: شکنجه های زیادی در سازمان تحمل کردم، نعمت اولیائی، فرزاد ، فاضل و اسدامثنی ، مرا شکنجه می کردند، محمد تقی امداد گر را هم کشتند، او دکتر زندان بود، او از همه چیز خبر داشت.

کابوس های شبانه مرا اذیت می کرد، مثل انسان با من برخورد نمی کردند، برخوردهای غیرانسانی هر روز رفتار عادی زندان های رجوی بود.

شش ماه شکنجه شدم، در کتاب خاطرات سیاه همه چیز را نوشتم، البته که اگر روزی دادگاهی باشد، باز هم ناگفته های زیادی دارم.

ما جداشدگان، حق خودمان ، غرامت تعیین شده را از حلقوم رجوی ها بیرون خواهیم کشید.

رسالت ما بیان واقعیت های سیاه زندان های مجاهدین خلق است.

سازمان مجاهدین خلق، یک سازمان جنایتکار است.

عملیات جاری و غسل هفتگی، از مصادیق بارز شکنجه است، رای قطعی دادگاه لازم الاجراست.

شما را به تماشای قسمت چهارم (آخر) این مصاحبه دعوت می کنیم.