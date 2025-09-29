سالروز دیدار ننگین مریم رجوی با سفیر رژیم موقت صهیونیستی در آلبانی

اول بهتر است به اصل خبر دیدار مریم رجوی با رژیم کودک کش و موقت صهیونیستی بپردازیم:

” رسانه های آلبانی فاش کردند:

دیدار سفیر رژیم صهیونیستی و سرکرده سازمان مجاهدین خلق،

منابع خبری کشور آلبانی اعلام کردند که سفیر رژیم صهیونیستی در آلبانی با مریم رجوی سرکرده سازمان مجاهدین دیدار کرده است. وبگاه المیادین به نقل از رسانه های آلبانی اعلام کرد که «گالیت بالج» سفیر رژیم صهیونیستی در آلبانی با مریم رجوی دیدار کرده است. طبق گزارش رسانه‌های آلبانی، گسترش روابط میان رژیم صهیونیستی و این گروه سکتاریستی، در این دیدار که در کمپ «اشرف» در جنوب آلبانی برگزار شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس این گزارش دیدار سفیر رژیم صهیونیستی با تروریست های مذکور در پاسخ به دیدار رجوی از سفارت رژیم تل آویو در ۲۷ سپتامبر صورت گرفته است. بر اساس نوشته وبسایت «تیرانا وب» در آلبانی، حضور سفیر رژیم صهیونیستی در کمپ اشرف پیام روشنی از همبستگی تل آویو و مریم رجوی دارد…”

بله ، امروز سالروز دیدار مریم رجوی با گالیت بالج، سفیر رژیم کودک کش، در محل سفارت اسرائیل در سه سال قبل است.

بارها ما نوشتیم که در زندان های سازمان در عراق، از روش ها و آموزه های سازمان اطلاعات و عملیات ویژه ی رژیم موقت صهیونیستی، مشهور به موساد، بهره گرفته شده است و افسران ضداطلاعات سازمان مجاهدین، تحت آموزشهای مستقیم موساد قرار گرفته اند.

24000 تن در غزه کشته شدند و بیش از 12000 کودک ، زن و سالمند در غزه توسط این رژیم موقت ، کشته شدند، برخی گمانه زدند که این تعداد کمتر از اعداد واقعی است، تخمین می زنند که حدودا 10000 غزه ای همچنان زیر آوار مدفون هستند. سوء تغذیه هم ، هر روز قربانی می گیرد!

دنیا در مقابل این رژیم موقت کودک کش ، ایستاده است، سخنرانی نتانیاهو، در سالن سازمان ملل، هیچ شنونده ای نداشت و اکثر اعضای سازمان ملل ، سالن را ترک کردند.

اما چرا مریم رجوی دراین مورد کر و لال شده است؟

چرا در سرتا سر سایت های این فرقه ی اسرائیلی، حتی یک کلمه هم در مورد محکوم کردن این نسل کشی ، به میان نیامده است؟

بیش از 700 روز است که غزه ، خون می دهد، کودکان و زنان و سالمندان قربانی می شوند، گرسنگی و قحطی بیداد می کند و…

اما رجوی ها کر و کور ، این صحنه ها را نظارت می کنند و سکوت پیشه کرده اند، آیا این سکوت به این معنی نیست که ما با یک سازمان تروریست مواجه هستیم که نوزاد شوم رژیم موقت صهیونیستی است؟

محمد رضا مبین