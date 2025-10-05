نماینده ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: منافقین با صدور بیانیه‌هایی نیروهای خود را از کشورهای مختلف جمع کرد و تحت عنوان داوطلبانه بودن تلاش کرد مشروعیت داشته باشد، اما در واقع این تشکیلات هیچ‌گاه برنامه آموزشی منسجم، سازماندهی نظامی و اطلاعاتی کامل نداشت و نمی‌توان آن را یک ارتش واقعی دانست. فرخانی، نماینده ارتش جمهوری […]

فرخانی، نماینده ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: “سازمان مجاهدین خلق، معروف به منافقین، مجموعه‌ای از عملیات نظامی را انجام داد که در واقع پروژه‌ای بود برای اثبات توانایی فنی و عملیاتی خود به رژیم بعث عراق و صدام حسین. آنها می‌خواستند نشان دهند که توان نظامی دارند، اما واقعیت این است که در عملیات‌هایی مانند “آفتاب” از تانک استفاده نکردند و بیشتر به تاکتیک‌های چریکی و عملیات‌های بزن و دررو متکی بودند. وی ادامه داد: قبل از تشکیل ارتش ملی آزادی‌بخش، حضور آنها بیشتر به صورت چریکی و نامنظم بود؛ حمله به پاسگاه‌های مرزی، تپه‌زنی یا ایجاد حریق در مناطق مختلف و سپس فرار از منطقه. ارتش ملی آزادی‌بخش کاملاً در خدمت رژیم بعث بود و بسیاری از نیروهای نظامی و غیرنظامی ایرانی را به شهادت رساند و به اسارت گرفت. به همین دلیل من این ارتش را “ارتش یاغیان”می‌نامم، چرا که اعضایش افراد مطرود و طرد شده از سوی جمهوری اسلامی ایران بودند.فرخانی تصریح کرد: در عملیات‌هایی مثل “چلچراغ” و “فروغ جاویدان”، رهبری سازمان با صدور بیانیه‌هایی نیروهای خود را از کشورهای مختلف جمع کرد و تحت عنوان داوطلبانه بودن تلاش کرد مشروعیت داشته باشد، اما در واقع این تشکیلات هیچ‌گاه برنامه آموزشی منسجم، سازماندهی نظامی و اطلاعاتی کامل نداشت و نمی‌توان آن را یک ارتش واقعی دانست.

وی بیان کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های بارز این سازمان این است که تلاش می‌کرد به اقداماتش رنگ و لعاب دینی بدهد. امروزه می‌بینیم که اعضای این گروه حتی با کفش نماز می‌خوانند، روزه می‌گیرند و مراسم عزاداری امام حسین (ع) برگزار می‌کنند. اینها همه پوششی است برای فریبکاری، مشابه آنچه داعش انجام می‌دهد، که شعارهای دینی را برای اهداف خود به کار می‌برد.نماینده ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایان گفت: نام‌گذاری عملیات‌ها نیز برگرفته از مفاهیم دینی بود؛ مثلاً عملیات “آفتاب” منبعث از امام رضا (ع) بود و عملیات “چلچراغ” که در ماه رمضان انجام شد، به عنوان وصفی برای حضرت علی (ع) انتخاب گردید. این اقدامات بیشتر جنبه فریبکاری دارد و با واقعیت فاصله زیادی دارد.”