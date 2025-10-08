دیدار محمد تورنگ با مسئول انجمن نجات کرمان

محمد تورنگ عضو نجات یافته از گروه جنایتکار مجاهدین خلق به همراه دخترش با مسئول انجمن نجات استان کرمان محمود آسمان پناه دیدار و گفتگو کرد. مسئول انجمن نجات کرمان ضمن خوش آمد به خانواده تورنگ پیرامون فعالیت های گسترده کانال خانواده بزرگ نجات توضیحاتی ارائه کرد. عضو نجات یافته فعالیت خانواده بزرگ نجات در […]
محمد تورنگ عضو نجات یافته از گروه جنایتکار مجاهدین خلق به همراه دخترش با مسئول انجمن نجات استان کرمان محمود آسمان پناه دیدار و گفتگو کرد.
مسئول انجمن نجات کرمان ضمن خوش آمد به خانواده تورنگ پیرامون فعالیت های گسترده کانال خانواده بزرگ نجات توضیحاتی ارائه کرد. عضو نجات یافته فعالیت خانواده بزرگ نجات در شبکه های اجتماعی را حائز اهمیت و مهم دانست و اظهار داشت مستمرا تمامی مطالب خوب کانال خانواده بزرگ انجمن نجات را دنبال می کند.
در خلال این دیدار محمود آسمان پناه به اتفاق خانواده محمد تورنگ از باغ شازده ماهان و همچنین میدان ارگ کرمان دیدار کردند. محمد تورنگ ابراز امیدواری کرد که با تلاش های اعضای خانواده بزرگ نجات تمامی اسیران از دام و فریبکاری مجاهدین نجات پیدا کنند.
محمود آسمان پناه