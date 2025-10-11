روایتی از چلچراغ و جنایات مجاهدین خلق در در جلسه چهلم دادگاه

در جلسه چهلم دادگاه مجاهدین خلق شاهدان عینی در مورد عملیات چلچراغ و اقدامات گروه مجاهدین خلق مطالبی بیان کردند .

حجه الاسلام مداح وکیل شکات گفت: در تاریخ 28/3/1367 یکی از جنایاتی که سازمان منافقین انجام دادند عملیاتی است به نام چلچراغ . سازمان تروریستی منافقین به شهر مهران حمله می کنند و شهر رو به تصرف خودشون در میارند، غارت می کنند به معنی واقعی کلمه و به گفته خودشون بیش از 8 هزار نفر ،8هزار ایرانی را به قتل رساندند و 1500 نفر را به گروگان گرفتند ،گروهی که ضد انسانیت ،ضد آزادی و ضد مردم هستند اینها اسم خودشان را ارتش آزادیبخش گذاشتند.

سرهنگ شاکری شاهد عملیات چلچراغ گفت: این قضایا برمی گرده به سال 67 حدود ساعت یازده ،یازده وده دقیقه بود آمدم داخل سنگر که تازه شام بخورم قورمه سبزی هم بود همین که لقمه دوم رو ما زدیم دیدیم صدای بروم بروم میاد و آتش تهیه داره ریخته میشه .در واقع نیروهای عراقی بودند که با توپخانه های خودشون و خمپاره اندازهای خودشون خطوط پدافندی ما را تا انتهای جاده ایلام به مهران زیر آتش گرفتند اسم عملیات هم چلچراغه ،حالا همکار عزیزمون هم گفتند ولی اسم عملیات از اینجا گرفته شد که از همان شبی که آتش تهیه شروع شد تا صبح فردا که هنوز هوا هم روشن بود چهل تا منور در آسمان روشن بود یعنی ما بیرون می ایستادیم تمام مهران روشن بود. تا پنج صبح ما تو خطوط خودمون منتظر بودیم که حالا از روبه رو دشمن بیاد .هوا که روشن شد متوجه شدیم که نه،منافقین ستاد لشکر رو گرفتند چون از طریق رادیو عراق ما متوجه شدیم. یادمه درجه داری بود به نام خان محمدیان بچه کرمانشاه بود . وقتی اونو فرستادیم بره که ببینیم منافقین تا کجا اومدن ، جاده به این صورت بود که میرفت پایین بعد میومد بالا . وقتی که از این جاده رفته بود پایین پیچ s بود همینکه اومده بود بالا نفر بر رو سوراخ سوراخ کرده بودند .

منافقین تمام کسانی رو که باهاشون مبارزه کرده بودند یا زخمی شده بودند یا به اسارت در اومده بودند ،اینها رو تیر خلاص زده بودند تو قرار گاه لشکر.

باباپور از افراد جدا شده از مجاهدین: اگه بخواهیم واقعیت چهره مسعود و مریم رو بشناسیم گول ظاهر فریبنده و حرفهای شیک و مجلس پسند اونها رو نخوریم بریم تحقیق کنیم به اصل و نصبشون که اینها با مردم و مملکت خودشون چکار کردند .کسی که به مردم خودش رحم نمیکنه و دست به ترور و اسلحه میزنه داخل کشور ، هم نوع خودش رو می کشه میخواد بیاد مملکت داری کنه؟

این دادگاه دیرکرد داره ولی از هر نقطه ای که شروع کنیم بازم دستاورد داره، ماهی رو هر وقت از آب بگیریم تازه است.