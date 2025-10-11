وجدان رجوی، یک شبه بیدار شد!

دقیقا دو سال از جنگی آخر الزمانی رژیم ددمنش صهیونی با سبوعیت کامل علیه ده ها هزار زن و کودک و غیرنظامیان در غزه میگذرد، جنگی که منجر به خاک و خون کشیدن هزاران نفر از مردم بی دفاع غزه ، ویرانی کامل آن و آوارگی هزاران نفر دیگر شده است. در این دوسال صحنه […]

دقیقا دو سال از جنگی آخر الزمانی رژیم ددمنش صهیونی با سبوعیت کامل علیه ده ها هزار زن و کودک و غیرنظامیان در غزه میگذرد، جنگی که منجر به خاک و خون کشیدن هزاران نفر از مردم بی دفاع غزه ، ویرانی کامل آن و آوارگی هزاران نفر دیگر شده است.

در این دوسال صحنه های وحشتناکی از غزه منتشر شد که قلب هر انسانی را با هر ملیت و مسلکی به درد آورده است. یکی از موارد بیشمار آن حمله به صف دریافت کنندگان غذا و نشانه گیری کودکان توسط سربازان صهیونیست بود که خودشان اعتراف کرده بودند که برای سرگرمی و تفنن آنان را مورد هدف گلوله های خویش قرار می دهند.

آری دو سال است که از این وضعیت اسف بار غزه میگذرد،

در طی این دوسال آزادمردان سراسر دنیا به میدان آمدند و ضمن محکوم کردن جنایات صهیونیست ها خواستار توقف نسل کشی و جنایت علیه بشریت که توسط اسرائیل براه افتاده، شدند و هر جا توانستند صدای مظلومان فلسطین و غزه شدند.

در شاکله سیاسی غرب نیز با وجود تبلیغات شدید رسانه‌ای و تلاش برای سرکوب صداهای مخالف، فریادهای اعتراضی در حمایت از ملت فلسطین به خوبی شنیده می‌‎شود.

در این میان، سازمان مجاهدین خلق از معدود گروه هایی بودند که موضع گیری نکردند. البته این رفتار از سوی سازمان مزدور مجاهدین آنچنان هم دور از انتظار نیست.

مگر میشود نوکری پا را از گلیم خود فراتر نهد و معترض جنایات اربابش شود؟

بعد از دو سال این روزها، دوباره سر و کله سران سازمان پیدا شده و در مورد موضوع درگیری های غزه اظهار نظر میکنند!! حالا دلیل این تغییر رویکرد ناگهانی چیست؟ حالا چه شده است که لب به سخن گشوده و اظهار نظر میکند، گرچه اظهار نظر کنونی آنها هم چیزی جز مجیز گویی اربابان نیست و از طرح صلحِ همراه با تهدید ترامپ حرف میزند و جالب اینجاست که با مقصر دانستن جمهوری اسلامی ایران مدعی است دخالتهای ایران مانع از دستیابی به یک صلح پایدار شده است! و به این ترتیب تحلیل های آبکی خودش را بار دیگر به خورد نیروهایش میدهد و در ادامه نشان افتخار به خود میدهد!

باید سوال کرد که آیا ایران کاروان کمک به مردم غزه تحت عنوان کاروان صمود را به راه انداخته؟

یا ایران از نمایندگان مجلس فرانسه خواسته که با پوشیدن لباسهایی به رنگ‌ پرچم فلسطین در مجلس حاضر شوند و اینگونه اعتراضات خویش را به نمایش بگذارند؟

آیا اعتصابات و تحصن های دانشجویان دانشگاههای آمریکایی به حمایت از مردم بی دفاع غزه از ایران خط گرفته اند؟

و در جدیدترین اتفاق آیا ایران از سران و نمایندگان کشورهای مختلف حاضر در صحن اصلی سازمان ملل خواست که به هنگام سخنرانی جانی تحت تعقیب بین المللی سالن را ترک کنند؟

و ده ها سوال این چنینی دیگر

اولا بایستی خطاب به رجوی گفت که پاسخ حماس به طرح پیشنهادی ترامپ هوشمندانه و در جهت تامین منافع مقاومت و حفظ وحدت گروه‌های فلسطینی خواهد بود لذا قطعا چشم انداز صلح در کوتاه مدت و آنچه که ترامپ در سر دارد عملی نخواهد بود چرا که ذات رژیم سفاک صهیونیستی آدم کشی است و ترک عادت موجب مرض است و بمباران غزه در اثنا مذاکرات دلیلی بر این مدعاست مبارزان فلسطینی 75 سال است که سلاح بدوش گرفته اند و تا احقاق حق خود از پای نخواهند نشست آیا حق آنها در طرح صلح ترامپ آمده است؟

امروز رژیم صهیونیستی در بدترین شرایط خود در سطوح داخلی و بین المللی قرار داشته و منفورترین رژیم در جهان است. این رژیم برای خروج از این وضعیت به دنبال ترمیم چهره جنایتکارانه خود است و تنها به آزادی اسرا تمایل دارد.

محمد حسین سعادت