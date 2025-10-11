خواب های رجوی که هرگز به واقعیت نمی پیوندد

سرکرده گروه تروریستی مجاهدین خلق که سال هاست در لانه های زیرزمینی به سر می برد و هر از گاهی جهت اعلام نا وجود خود به قول خودش به اشرف نشینان سرخورده پیام می فرستد، دوباره فیلش یاد هندوستان کرده و در آستانه توافق آتش بس بین حماس و اسرائیل، خزعبلاتی صرفا جهت خنده مطرح […]

سرکرده گروه تروریستی مجاهدین خلق که سال هاست در لانه های زیرزمینی به سر می برد و هر از گاهی جهت اعلام نا وجود خود به قول خودش به اشرف نشینان سرخورده پیام می فرستد، دوباره فیلش یاد هندوستان کرده و در آستانه توافق آتش بس بین حماس و اسرائیل، خزعبلاتی صرفا جهت خنده مطرح کرده است. هرچند محتوای چرندیات این عنصر پلید، نشخوار اراجیف سوخته و تاریخ گذشته می باشد ولکن موضوعی در پیام وی در راستای پادویی این گروه تروریستی نسبت به آمریکا و اسرائیل به چشم می خورد که به جهت روشن شدن هر چه بیشتر ماهیت کثیف مجاهدین خلق، کمی به آن می پردازیم.

مسعود رجوی در پیام خود با خشنودی از طرح صلح پایدار ترامپ بین حماس و اسرائیل یاد کرده و آنرا گامی بزرگ برای مردم فلسطین برشمرده است. این شیاد یا واقعا بی سواد است یا عمدا پیام خوش رقصی و پادویی خود را به گوش سران اسرائیل غاصب می رساند. در عالم سیاست برهیچ سیاستمداری پوشیده نیست که طرح رئیس جمهور آمریکا برای برقراری آتش بس فوری و نه صلح پایدار به طور واقعی به خاطر فشارهای فزاینده بین المللی و صفوف مردمی در تظاهرات های گسترده در سرتاسر جهان با شعار محوری فلسطین آزاد، ترامپ را با اهداف شومی که برای مردم فلسطین رقم زده است به تن دادن به آتش بس وا داشته است.

پس از وقایع تلخ دو ساله در باریکه غزه، تراژدی انسانی دنیا را بر این واقعیت وا داشت که اسرائیل غاصب را از مدار روابط همه جانبه خود خارج کنند. یکی از اصلی ترین مصادیق این نتیجه گیری، صندلی های خالی در جلسه سران کشور ها در سازمان ملل بود که موجبات آبروریزی آمریکا و اسرائیل را در یک نمایش بین المللی فراهم ساخت.

به زعم غلط و فریبکاری سرکرده گروه رجوی با این مضمون که این طرح یک گزینه صلح پایدار بین مردم فلسطین و اسرائیل است اساسا چنین نیست بلکه مضمون این طرح تحت هیچ شرایطی عادلانه نیست، بلکه یک اولتیماتوم جدی به مردم فلسطین است، به طوری که ترامپ علناً به فلسطینی‌ها هشدار می دهد شما چاره‌ای جز پذیرش این طرح با همه مفاد و شروط آن ندارید و رد آن، به اسرائیل چراغ سبز می‌دهد تا جنگ را به شکلی شدیدتر از قبل و با حمایت کامل آمریکا ادامه دهد. با توجه به ماهیت شوم رجوی که درچنین سرفصل های تلاش کرده تا با گل آلود کردن آب ماهی خود را بگیرد. با دادن پیام صلح پایدار که منجر به فرو پاشی نظام حاکم در ایران خواهد شد فقط می خواهد مرهمی بر زخم های عمیق اعضای گرفتار بگذارد تا از فرار های جمعی اعضای خود پیشگیری کند. هر چند چنین ترفند هایی در مناسبات از هم پاشیده مجاهدین خلق در کمپ مانز آلبانی نخ نما شده و خریداری ندارد چون به چشم خود دیدند هیچ جنگی و صلحی منتهی به سرنگونی نشد. همه رفتند به جزحاکمان ایران و این داستان در خاطره غم انگیز اعضای فریب خورده مجاهدین در کمپ مانز آلبانی همچنان ادامه دارد .

صمد اسکندری