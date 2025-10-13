اظهارات فواد بصری در پاسخ به اتهامات رسانه مجاهدین خلق

فواد بصری عضو پیشین مجاهدین خلق در ویدئویی به اتهامات پروپاگاندای تشکیلات مجاهدین خلق پاسخ داد. پس از حضور فواد بصری در جلسه سی و نهم دادگاه رسیدگی به اتهامات سران مجاهدین خلق و موجودیت این تشکیلات، به عنوان شاهد مطلع، رسانههای تبلیغاتی مجاهدین خلق اقدام به اتهام زنی علیه وی کردند — چنان که […]
فواد بصری عضو پیشین مجاهدین خلق در ویدئویی به اتهامات پروپاگاندای تشکیلات مجاهدین خلق پاسخ داد.
پس از حضور فواد بصری در جلسه سی و نهم دادگاه رسیدگی به اتهامات سران مجاهدین خلق و موجودیت این تشکیلات، به عنوان شاهد مطلع، رسانههای تبلیغاتی مجاهدین خلق اقدام به اتهام زنی علیه وی کردند — چنان که همواره اعضای جدا شدهای که علیه تشکیلات افشاگری و انتقاد میکنند را “مزدور” میخوانند.
بصری در این ویدئوی کوتاه به بیان خاطرات خود از زمان حضور در تشکیلات میپردازد.