اظهارات بخشعلی علیزاده در واکنش به سخنان مسعود رجوی

بخشعلی علیزاده عضو پیشین تشکیلات مجاهدین خلق و عضو کنونی انجمن نجات، توضیحاتی را درباره موضع گیری اخیر مسعود رجوی درباره قتل یک شهروند خانم ارائه می دهد.
ایشان با به چالش کشیدن موضع گیری بی پایه مسعود رجوی، تناقضاتی که در این مورد در مناسبات انسانی در درون تشکیلات مجاهدین خلق به ویژه علیه زنان وجود دارد را به صورت اجمالی بیان می کند.