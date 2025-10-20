همراه با عزیزانم در جوار امام رئوف

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا الْمُرْتَضَی الْإِمَامِ التَّقِیِّ النَّقِیِ‏ بارالها درود و رحمت فرست بر علی بن موسی الرضا پسندیده پیشوای پارسا و منزه وَ حُجَّتِکَ عَلَی مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرَی الصِّدِّیقِ الشَّهِیدِ و حجت تو بر هر که روی زمین است و هر که زیر خاک بسیار راستگو و […]

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا الْمُرْتَضَی الْإِمَامِ التَّقِیِّ النَّقِیِ‏

بارالها درود و رحمت فرست بر علی بن موسی الرضا پسندیده پیشوای پارسا و منزه

وَ حُجَّتِکَ عَلَی مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرَی الصِّدِّیقِ الشَّهِیدِ

و حجت تو بر هر که روی زمین است و هر که زیر خاک بسیار راستگو و شهید

صَلاَهً کَثِیرَهً تَامَّهً زَاکِیَهً مُتَوَاصِلَهً مُتَوَاتِرَهً مُتَرَادِفَهً کَأَفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ عَلَی أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَائِکَ

درود و رحمتی فراوان و کامل و با برکت و متصل و پیوست و پیاپی و دنبال هم همچون بهترین رحمتی که بر یکی از اولیائت فرستادی…

هربار که چشم به گنبد طلایی ات می دوزم، درخششی از لطف و مهربانی ات همراه با بغضی مست کننده گلویم را می فشارد. یا رضا، تو همانی هستی که مهمان ناخوانده ی سرزمین من شدی و اینک همگان مهمان و محتاج تو اند. ای غریب غریب نواز، دستان نوازشت را بر سر من نیز بکش.

توفیق حاصل شد که همزمان با بهار مدارس و آغاز فصل رویش بر جوانه های امید، به همراه خانواده دو سه روزی مهمان امام رئوف باشیم.

حرم مطهر امام رضا(ع) همیشه شلوغ است و چه زیباست که این حالت طوفانی همیشه در سیطره ای عرفانی است.

خانواده بزرگترین نعمتی است که خداوند متعال نصیب هر بنده ای می کند، من سالها به واسطه یک انتخاب غلط، از این نعمت الهی دور نگه داشته شده بودم، اما اکنون در تکه ای از بهشت این دنیا، با عزیزانم در جوار امامی مهربان، حضور یافتیم و چه زیبا که او ما را مهمان مهمانسرای خود نیز نمود:

از بالاترین و بهترین نعمتها براى زن و مرد نعمت “خانواده” است. انسان نباید وقتى که ازدواج کرد و تشکیل خانواده داد از یاد خدا و ائمه غفلت ورزد. کانون خانواده مکتبى است که باید اعضاى خانواده در آن ترقّى و رشد معنوى پیدا کنند و چه مکانی زیباتر از حرم امام هشتم برای این رشد و ترقی. رهبران فرقه ی منحوس رجوی، از خانواده و هر آنچه عشق و عاطفه است، وحشت دارند، خانواده ها خار چشمان رجوی ها هستند، کانون گرم خانواده، نقطه ی مقابل افسردگی و تنهائی در آن سازمان است.

برای تک تک شما، زیارتی نزدیک و پربار به همراه خانواده تان آرزومندم.

امام من دستان تهی ام را دخیل پنجره فولادتان می بندم. نمی گویم راه نشانم دهید. دستانم گرفته و در راهم آورید.

محمدرضا مبین