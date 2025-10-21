تاکنون 6 ماده از طرح 10 ماده ای کذائی مریم رجوی در مورد نحوی اداره ی امور ایران در زمان موهوم نبود جمهوری اسلامی مورد بررسی نقادانه قرار گرفته و طی آن بر فریبکاری های مریم و سازمان مجاهدین رجوی در مورد اینکه اصولا خود با این پیشنهاد ها موافقتی نداشته و هیچ عادتی هم […]

تاکنون 6 ماده از طرح 10 ماده ای کذائی مریم رجوی در مورد نحوی اداره ی امور ایران در زمان موهوم نبود جمهوری اسلامی مورد بررسی نقادانه قرار گرفته و طی آن بر فریبکاری های مریم و سازمان مجاهدین رجوی در مورد اینکه اصولا خود با این پیشنهاد ها موافقتی نداشته و هیچ عادتی هم به این کارها ندارد و صرفا برای فریب اذهان عمومی است پرداختیم.

واقعیت این است که افکار عمومی مردم ایران در سمت و سویی است که یا این حرف ها را نشنیده و یا با توجه به عملکرد ننگین فرقه رجوی اعتنایی بدان ها ندارد.

باری

بند ششم این طرح اشاره دارد به :

” دادگستری و نظام قضایی مستقل طبق معیارهای بین‌المللی مبتنی بر اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات. الغاء قوانین شریعت آخوندی و بیدادگاه‌های انقلاب اسلامی”.

البته آگاهان میدانند که تشکیلات رجوی که فعلا مریم خانم و درغیاب مشکوک مسعود رجوی، سرگرم رتق وفتق امور در آنست، خود صاحب دادگاه هایی بنام دادگاه ارتش آزادیبخش رجوی است که کارش رسیدگی به تخلفات؟! اعضای نگون بخت باند رجوی است و در این رسیدگی ها احکام قضایی متعددی را صادر و اجرا میکند و یا اجرای بعضی از احکام را تا موقع تصرف قدرت سیاسی ایران در حالت تعلیق نگه میدارد و در اصل با این تعلیق درآوردن ها، محکومین را زیر سایه ی شمشیر داموکلس و در حالت رعب و وحشت نگه میدارد که این نوع برخورد در اصل یک شکنجه ی روحی وحشتناکی برای اعضای کم و بیش معترض سازمان است.

در اینجا – در رابطه با عدالت پروری مریم و مسعود رجوی این سئوال ابتدایی مطرح میشود که آیا این متهمان دادگاه های ارتش آزادیبخش؟! شما از اصل برائت برخوردارند و یا دادستان قلابی مربوطه و هیئت بررسی کننده ی دادگاه قبل از شنیدن اظهارات متهم رای خود را صادر کرده اند!

در این دادگاه های بسیار شبیه به دستگاه انگیزاسیون ( تفتیش عقاید قرون وسطایی) متهم حق دفاع از خود دارد و قضاتی؟؟!! که مبادرت به صدور احکام از پیش تعیین شده میکنند، ازاستقلال ابتدائی برخوردارند و یا گماشتگان بی اراده ی رجوی ها میباشند؟ آیا جز این است که قضات ودادستان این بیدادگاه های ارتش آزادیبخش مطلقا توسط مسعود رجوی برگماری میشوند و فاقد هر نوع شخصیت و اراده ی انسانی هستند ونمیتوانند رای مستقلانه ای داشته باشند؟

از محاکمه ی علنی حرف به میان آوردید که دروغی بیش نیست و آیا شما موردی از این محاکمات علنی را میتوانید برای ما نام ببرید؟!

کاملا روشن است که شما در مورد کاری که اعتقادی بدان نداشته و برعکس همواره برضد آن عمل میکنید، نمیتوانید وعده های خوشی برای آینده ی ما بدهید و شما ها وقتی بر سرکار آمدید – که باتوجه به توازن قوای موجود در ایران هرگز موفق به آن نخواهید شد – همان کاری را با ما خواهید کرد که در ایام ضعف خطیرتان با اعضای بیچاره ی خودتان – که قاعدتا نزدیکترین افراد بشما هستند – کرده و میکنید.

برای این منظور که ما اهالی ایران را متقاعد سازید که از گذشته ی ننگین خود پشیمان گشته اید و برای نمایش دادن این پشیمانی، لیست محاکمه های قرون وسطایی و قربانیان آنرا همراه با دادستان ها وقضات رجوی برگماشته منتشر کرده و از افکار عمومی یک معذرت خواهی بزرگی بکنید و به دادگاه های صالحه فرصت دهید که این افراد را بصورت علنی و با حضور وکلای مدافع مردمی محاکمه و مجازات کنند.

اگر جنبه ی انجام این کارها را دارید، بسم ا…

ادامه دارد…

رضا اکبری نسب

عضو خانواده ی اسرا وجانباختگان رجوی

تبریز- ایران