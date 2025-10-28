تخریب روحی – روانی اعضا در مناسبات مجاهدین

بی تردید در خصوص نشست هایی تحت عنوان “عملیات جاری” و نشست های ” غسل ” که در تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق وجود دارد مطالبی شنیده اید، جهت اطلاعتان بگویم که هر کس در تشکیلات رجوی موظف است که برای شب خود تکلیفی را آماده کرده و برای خواندن در جمع ببرد و این خود […]

بی تردید در خصوص نشست هایی تحت عنوان “عملیات جاری” و نشست های ” غسل ” که در تشکیلات تروریستی مجاهدین خلق وجود دارد مطالبی شنیده اید، جهت اطلاعتان بگویم که هر کس در تشکیلات رجوی موظف است که برای شب خود تکلیفی را آماده کرده و برای خواندن در جمع ببرد و این خود یک کاری است کارستان، به این تکلیف که نوعی انتقاد از خود محسوب می شود میگویند ” عملیات جاری “. در کنار این انتقاد از خود فرد می تواند اگر انتقادی هم به دیگران دارد در جمعی که نشسته اند مطرح نماید.

هر چند گفته می شود که انتقاد باید رویکرد سازنده داشته باشد و نباید عقده گشایی باشد ولی در اساس از مسئول نشست گرفته و تا تک تک شرکت کنندگان در نشست رویکردی کاملا فردی و حذف گرایانه دارند، بخصوص که این نشست ها در جمع های بزرگتر برگزار گردد که به آن نوع نشست ها میگویند ” نشست های دیگ ” !

اولین دغدغه هر کس در تشکیلات رجوی بصورت روزانه این است که برای نشست های شب موسوم به “عملیات جاری” و یا نشست موسوم به “غسل” چه باید ببافد و تقدیم به جمعی که همگی مانند خودش آسیب دیده هستند، کند!

حالا با این اوصاف فکر میکنید که جایی برای ” فکر کردن به آزادی ” می ماند ؟

دقیقا هدف رجوی هم همین است که کسی به فکر ” آزادی ” خودش نباشد، فکر خانواده و دوران زندگی در فضای باز و آزاد به سرش نزند، ممانعت بعمل بیاورد تا هیچ فکری به جز فکر حمالی کردن در تشکیلات رجوی به ذهنش خطور ننماید. این هدف اولیه و مهم رجوی است تا اعضای سازمان مدام مشغول به خودشان باشند، نه به آن منظور که فکر کند که اگر امروز در خانه خودشان بود چکار میکرد، بلکه برعکس، مدام به فکر خودش باشد تا به این بیندیشد که شب که برای نشست عملیات جاری می رود چه فاکت هایی بخواند که تکلیف تشکیلاتیش را ادا کرده باشد.

این شیوه یکی از مهمترین شیوه هایی است که رجوی در ذهن و فکر تک تک اعضای خودش کاشته و مدام آنرا باد میزند که در ذهن کسی کم رنگ نباشد. آیا منحصر به افراد پائین تشکیلات است؟ نخیر، این مطلقا منحصر به هیچ شخص خاصی نیست، حتی مریم رجوی هم از این ماجرا مستثنی نیست، بجز شخص مسعود رجوی همه باید به این قانون ملزم باشند، هر کسی در لایه تشکیلاتی که دارد ملزم به این است که در این نشست ها شرکت کرده و بقول مسعود رجوی خودش را به جمع ملزم و پاسخگو بداند.

اما در این بین تناقضاتی هم بیرون میزند، یعنی اینکه برخی موضوعات در این نشست ها مطرح می شوند که اصولا نباید مطرح شوند یعنی در حالت معمول نباید حرفش را زد، مانند اینکه مسعود رجوی چرا خودش را مخفی کرده و بیرون نمی آید! چون پایه این نشست ها عدم حمل تناقض (هر تناقضی) است و هیچ محدودیت بیان ندارد. می شود هر مشکل ذهنی را در نشست خواند و جواب گرفت، مانند همین که فرد فاکت بخواند که “چرا برادر مسعود نیست ( حالا نمی تواند زیاد واضح تر بگوید مثلا بخواند که چرا برادر مسعود خودش را مخفی کرده است، مگر خودش به ما راه حسین را نشان نمیداد، مگر خودش مدام دم از شهادت نمی زند، مگر خودش مدام به کسانی که دشمن خطاب میکند ” بیا بیا ” نمی گفت، پس چرا جانش را گرفته و اینقدر به زندگی وابسته است؟

بنابراین باید فاکت را طوری خواند که بقول معروف حریم و حرمت رعایت شود، ولی شنونده باید عاقل باشد که حرف اصلی چه بود. بنابراین یک فضایی وجود دارد که فرد بتواند مخفی ترین حرفهای درون ذهنش را بیان کند. این همان جایی است که مسعود رجوی بدنبال آن است که باید اینگونه افراد را با پیچیده ترین شیوه ها سرجایشان نشاند تا دفعه بعد چنین تناقضاتی به ذهنشان نزند. این همان نقطه سرکوب تشکیلاتی است که همه از آن واهمه دارند حتی مریم رجوی تا چه رسد به بقیه!

بخشعلی علیزاده