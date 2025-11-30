کتاب مارپیچ خون| غسل هفتگی اعضای مجاهدین خلق

کتاب “مارپیچ خون” یکی از مخوفترین ساز و کارهای تشکیلات مجاهدین خلق را افشا میکند؛ جلسات اجباری “غسل هفتگی” که اعضا مجبور به اعترافات جنسی در مقابل جمع میشدند، ابزاری برای تحقیر و کنترل روانی آنها. کتاب جدیدی با عنوان “مارپیچ خون” پرده از یکی از جنبههای تاریک و نامتعارف درونی سازمان مجاهدین خلق به […]
کتاب جدیدی با عنوان “مارپیچ خون” پرده از یکی از جنبههای تاریک و نامتعارف درونی سازمان مجاهدین خلق به ریاست مریم رجوی برداشته است. این کتاب به توضیح جلسات عجیب و فشارآوری پرداخته که در آن اعضای سازمان مجبور میشدند با نزدیک شدن به بلندگو، مسائل شخصی و خصوصی خود را در حضور دیگران بیان کنند.
این جلسات که با نام غسل هفتگی شناخته میشدند، اعضا را ملزم میکردند تا درباره افکار و تجربههای خود در طول هفته گذشته اطلاعاتی ارائه دهند. پس از این اعترافات، افراد با واکنشهای سرزنشآمیز و تحقیرکننده مواجه میشدند، شرایطی که فضایی مملو از فشار روانی و شکنجه روحی را به وجود میآورد.
سایت رکنا