ماجرای فریب و جذب نیروهای غیر ایرانی توسط مجاهدین خلق

گروه تروریستی مجاهدین خلق نه‌ تنها هزاران شهروند ایرانی را به شهادت رساند بلکه در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی نیز با فریب و سوءاستفاده، اقدام به جذب نیروهای غیرایرانی از کشورهای همسایه علیه مردم ایران کرد. این روند که در اردوگاه‌های نظامی مجاهدین دنبال می‌شد، بخشی از سیاست سازمان برای جبران ریزش گسترده اعضا و شکست در عملیات‌های تروریستی داخل کشور بود.

در نشست اخیر دادگاه رسیدگی به پرونده جنایات مجاهدین خلق، یکی از اعضای جداشده این گروه در بیان گوشه‌ای از واقعیت‌های درون‌سازمانی مجاهدین خلق گفت: “برخی از نیروهایی که بعدها به ما ملحق شدند، از میان اسیران جنگی یا افراد فریب‌خورده کشورهای همسایه بودند. سازمان ابتدا با آن‌ها رفتار ظاهراً انسانی داشت تا بتواند اعتمادشان را جلب کند، اما واقعیت این بود که هدف اصلی، سوءاستفاده از وضعیت بی‌پناهی آن‌ها برای جذب نیرو بود.”

وی افزود: “منافقین بعد از شکست‌های متعدد، دیگر نمی‌توانستند از میان مردم ایران نیرو جذب کنند، چون چهره واقعی‌شان برای همه روشن شده بود. به همین خاطر سراغ کشورهای اطراف مثل ترکیه، پاکستان و افغانستان رفتند. بعضی از افرادی که می‌آوردند نه ایرانی بودند و نه شناختی از وضعیت داخلی ایران داشتند؛ صرفاً با وعده کار یا زندگی بهتر فریب می‌خوردند و سر از اردوگاه‌های سازمان درمی‌آوردند.”

این عضو جداشده تصریح کرد: “اسیرانی که از جبهه‌ها آورده می‌شدند، در ابتدا تحت ظاهر کمک و حمایت قرار می‌گرفتند تا از بازگشتشان جلوگیری شود، اما در حقیقت سازمان از آن‌ها برای تبلیغات، کارهای خدماتی و بعضاً عملیات‌های خطرناک استفاده می‌کرد. این افراد نه راه بازگشت داشتند و نه ارتباطی با دنیای بیرون؛ عملاً اسیر یک تشکیلات فرقه‌ای بودند که از انسانیت فقط نامی بر زبان داشت.”