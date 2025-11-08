در قسمت هشتم این سلسله گفتارها، به بررسی بند 8 طرح کذائی مریم رجوی پرداختیم. موضوعات آن که در مورد “عدالت و فرصت‌های برابر در اشتغال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران. احقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران، کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان” بود را بررسی کردیم و تحلیلی مختصر […]

در قسمت هشتم این سلسله گفتارها، به بررسی بند 8 طرح کذائی مریم رجوی پرداختیم. موضوعات آن که در مورد “عدالت و فرصت‌های برابر در اشتغال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران. احقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران، کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان” بود را بررسی کردیم و تحلیلی مختصر انجام دادیم که ادعاهای مریم خانم چقدر با واقعیات موجود منطبق می باشد!

ماده نهم طرح مریم رجوی به : ” حفاظت و احیای محیط زیست قتل‌عام‌ شده ..” اختصاص دارد.

او ابدا نمیگوید- و دراصل بلد نیست که بگوید – چگونه از محیط زیست ایران حفاظت خواهد کرد و ابدا روشن نمیکند که چرا محیط زیست ایران توسط آخوندها – و نه توسط گرم شدن جهان ودروهله ی اول بدست انحصارات سودجویی آمریکا که کره ی زمین را گرم کرده وحاضر به کمک برای توقف این روند خطرناک نیست- قتل عام شده است.

اساس مسئله اینجاست که درد مریم رجوی مسئله ی جهانشمولی بنام رعایت محیط زیست نیست واساسا او که کارش رواج تروریزم ، نقض بغایت خشن بدیهی ترین حقوق اعضای مجاهدین، جاسوسی برای دشمن ترین دشمنان مردم ایران و ارضای شهوت فردپرستی خود و مسعود رجوی است، نمیتواند کوچکترین دغدغه ای برای حفظ محیط زیست داشته باشد و طرح این موضوع صرفا به خاطر خالی نبودن عریضه و شبیه عملکرد روغن ریخته ایست که نثار امام زاده ها میشود!

صورت دقیق تر عبارت از آنست که مریم رجوی و سازمان متبوعش ، برای اینکه مشاهده کرده اند که هر جریان و حزب سیاسی در برنامه های خود جایگاهی برای حفاظت بهینه ازمحیط زیست ارائه کرده اند، خواسته است که او هم حرفی درحد یک شعار کوتاه بدهد و به رخ هم بکشد که او هم چیزهایی در این مورد میداند ولاغیر.

برای صحت دروغگو بودن مریم ، باید ازخود او پرسید که آیا اربابان اصلی او که قسی القلب ترین دشمنان مردم ایران نیز هستند، علاقه ای به حفظ محیط زیست دارند و یا اقدامات جنایتکارانه ی آنها دردشمنی با طبیعت و زندگی است؟

آیا مریم رجوی نمیبیند که چگونه درختان پرحاصل زیتون خلق فلسطین توسط نیروهای صهیونیست قلع وقمع میشوند و خاک فلسطین به زمین سوخته ای بدل میشود که تنها به درد ایجاد شهرک های توریستی مملو از قمارخانه ها و مراکز فسق وفجور می خورند؟

آیا مریم که محیط زیستی شده میخواهد این بلا را سر سرزمین ما که بحد زیادی از کم آبی تاریخی بسر میبرد ومتاسفانه خودبخود هم مشکلات زیست محیطی دارد، بیآورد؟

اگر مریم خانم بار دیگر بر علاقه دروغین اش به محیط زیست اصرار بورزد، از او خواهم خواست که اظهار نظر کند که چه رابطه ای بین این شعار محیط زیستی او و فاجعه ای که در خاک فلسطین اتفاق میافتد وجود دارد.

آیا اقدامات دولت غاصب اسرائیل که پشتگرمی کافی به هیئت حاکمه آمریکا دارد، در راستای حفظ محیط زیست است یا برعلیه آن؟

اگر برعلیه آنست ، صراحتا و با برگزاری تظاهرات و میتینگ هایی که مریم اینهمه بدان علاقمند است، این اقدامات ضدزیست محیطی را محکوم کند که اگر نکند – و ما میدانیم که برای بدست آوردن دل اربابان هرگز نخواهد کرد – مانند دفعات قبل بازهم او را به عنوان شیادی زبون به خلق قهرمان ایران معرفی خواهم کرد ومریم ازاینکه بی گدار به آب زده و صحبت از حفظ محیط زیست کرده ، پشیمان و بی قرار تر خواهد بود.

ادامه دارد…

رضا اکبری نسب

عضو خانواده ی اسرا وجانباختگان رجوی

تبریز- ایران