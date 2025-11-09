مسعود رجوی با تروریست‌های شکست‌خورده در عملیات فروغ جاویدان چه برخوردی کرد؟!
در چهل و دومین جلسه دادگاه محاکمه سران مجاهدین سرهنگ اسماعیلی شاهد عملیات مرصاد با گله از رئیس دادگاه گفت: چرا این دادگاه بعد از 37 سال برگزار می شود. این 37 سال هیچوقت داغش در دل ما پاک نشد و همه این سالها ما همیشه منتظر بودیم که به خیانتها و جنایتهایی که به این مملکت شد رسیدگی شود .

همچنین هادی شعبانی از جدا شده های سازمان مجاهدین خلق در رابطه با یرخورد مجاهدین خلق پس از عملیات فروغ جاویدان گفت: رجوی به ما میگفت که شما مقصر عملیات هستید و در نشست تنگه و توحید 5 روزه هم می گفت که شما به فکر زن و بچه بودید. و شما صد در صد برای رهبری نبودید .و خودش را مبرا از هر گناهی میدید.

حجه الاسلام صداقت کارشناس مسائل اعتقادی گفت: بعد از عملیات فروغ جاویدان مسعود رجوی  میگه اشتباهی که رخ داده توسط شماهاست چون شما به فکر زن و بچتون بودید، به فکر مسائل جنسی بودید .در عملیات فروغ جاویدان به همین دلیل شکست خوردید و بعد می آید و دستور طلاقهای اجباری رو میده و بعد از این طلاقها همه زنها رو به نکاح خودش در می آورد که این از عجائب روزگار است.

 

مسعود رجوی با تروریست‌های شکست‌خورده در عملیات فروغ جاویدان چه برخوردی کرد؟!
