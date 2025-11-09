در چهل و دومین جلسه دادگاه محاکمه سران مجاهدین سرهنگ اسماعیلی شاهد عملیات مرصاد با گله از رئیس دادگاه گفت: چرا این دادگاه بعد از 37 سال برگزار می شود. این 37 سال هیچوقت داغش در دل ما پاک نشد و همه این سالها ما همیشه منتظر بودیم که به خیانتها و جنایتهایی که به […]

در چهل و دومین جلسه دادگاه محاکمه سران مجاهدین سرهنگ اسماعیلی شاهد عملیات مرصاد با گله از رئیس دادگاه گفت: چرا این دادگاه بعد از 37 سال برگزار می شود. این 37 سال هیچوقت داغش در دل ما پاک نشد و همه این سالها ما همیشه منتظر بودیم که به خیانتها و جنایتهایی که به این مملکت شد رسیدگی شود .

همچنین هادی شعبانی از جدا شده های سازمان مجاهدین خلق در رابطه با یرخورد مجاهدین خلق پس از عملیات فروغ جاویدان گفت: رجوی به ما میگفت که شما مقصر عملیات هستید و در نشست تنگه و توحید 5 روزه هم می گفت که شما به فکر زن و بچه بودید. و شما صد در صد برای رهبری نبودید .و خودش را مبرا از هر گناهی میدید.

حجه الاسلام صداقت کارشناس مسائل اعتقادی گفت: بعد از عملیات فروغ جاویدان مسعود رجوی میگه اشتباهی که رخ داده توسط شماهاست چون شما به فکر زن و بچتون بودید، به فکر مسائل جنسی بودید .در عملیات فروغ جاویدان به همین دلیل شکست خوردید و بعد می آید و دستور طلاقهای اجباری رو میده و بعد از این طلاقها همه زنها رو به نکاح خودش در می آورد که این از عجائب روزگار است.