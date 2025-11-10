رجوی می گفت هر کس برگردد اعدام می شود!

با سلام اسد پاک هستم. شنیدن داستان زندگیم خالی از لطف نیست و شاید پر باشد از درس هایی که به درد شخصی یا اشخاصی بخورد. من سال 1359 در جنگ ایران و عراق در منطقه قصرشیرین از ناحیه هر دو پا زخمی شدم و با همان وضعیت اسیر نیروهای عراقی شدم. مدت 9 سال […]

با سلام

اسد پاک هستم. شنیدن داستان زندگیم خالی از لطف نیست و شاید پر باشد از درس هایی که به درد شخصی یا اشخاصی بخورد.

من سال 1359 در جنگ ایران و عراق در منطقه قصرشیرین از ناحیه هر دو پا زخمی شدم و با همان وضعیت اسیر نیروهای عراقی شدم.

مدت 9 سال در اردوگاه های عراق تحت شرایط بد روحی و جسمی به سر بردم و در سال 1368 به دنبال شکست مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) تحت تبلیغات مسموم مجاهدین به آنها پیوستم. مدت ده سال در مناسبات شان بودم . ده سالی پر از رنج و درد و بی خبری از خانواده و از طرفی در تشکیلات رجوی در سال 1370 بنیاد خانواده توسط مسعود رجوی و مریم رجوی برای تمام نفراتش در سازمان و ارتش برچیده شد و کسی هم زن نداشت باید افکارش را طلاق میداد.

در سال 1378 ، درخواست جدایی دادم که در ادامه مرا ابتدا به زندان در قرارگاه اشرف بردند و بعد از مدتی مرا تحویل زندان ابوغریب در بغداد دادند.

مدت دو سال دیگر در زندان ابوغریب به سر بردم. در سال 1380 توانستم از ابوغریب آزاد شوم. بعد از آن به ایران برگشتم و بعد از سالها دوری و بی خبری و رنج مطلق دوباره به خانواده ام پیوستم و چه حس زیبا و دوست داشتنی بود و هست.

یادم می آید رجوی می گفت هر کسی به ایران برگردد اعدام می شود!

برعکس من الان بعد از 24 سال بازنشسته تامین اجتماعی هستم و صاحب زندگی و خانواده هستم.

پسرم سال آخر دبیرستان هست.

متاسفم برای افکار پوچ رجوی که افراد بی گناه از طیف اسرا را هنوز در قرارگاه آلبانی از هوای آزادی محروم کرده است.