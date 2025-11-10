شارلاتان بازی مریم رجوی در برابر سوال یکی از هوادارانش در برلین

اخیراً مریم رجوی در پاسخ به سئوال یکی از هواداران تشکیلاتش درباره مسئله شیطان سازی از مجاهدین خلق! گفته که این موضوع همیشه به عنوان ابزاری بر علیه آزادیخواهان مورد استفاده قرار می گرفته و چیز تازه ای نیست! بله واقعیت هم همین است و تشکیلات مجاهدین خلق سالهاست که با تبحر بالا از این […]

اخیراً مریم رجوی در پاسخ به سئوال یکی از هواداران تشکیلاتش درباره مسئله شیطان سازی از مجاهدین خلق! گفته که این موضوع همیشه به عنوان ابزاری بر علیه آزادیخواهان مورد استفاده قرار می گرفته و چیز تازه ای نیست!

بله واقعیت هم همین است و تشکیلات مجاهدین خلق سالهاست که با تبحر بالا از این ابزار برای خاموش کردن هر صدای آزادی خواهی و هر فریاد حق طلبی بهره برده است.

سازمان مسعود، استاد شیطان سازی بوده و هست و در این زمینه کسی به گرد پایشان هم نمی رسد.

مگر نه اینکه سالهاست صدای حق طلبی خانواده های اعضای گرفتار در تشکیلات را با شیطان سازی در درون مناسبات، خاموش کرده اید و یا دست کم سعی کرده اید خاموش کنید! خانواده هایی که حق طبیعی شان را برای ارتباط با عزیزان شان مطالبه می کنند و بس.

مگر نه اینکه سالهاست صدای هر یک از اعضایی که دیگر به هر دلیلی تمایل به ماندن در تشکیلات را ندارد، خفه میکنید و اگر فرد مورد نظر موفق شد و توانست قرارگاه تان را ترک کند می شود مزدور و جاسوس و مأمور وزارت اطلاعات و .. .

بله خانم رجوی شما به خوبی از این ابزار شیطان سازی بهره برده اید. حالا که ما اعضای جدا شده و رهایی یافته از تشکیلات غیر بشری تان، فقط و فقط آنچه بر سرمان گذشته را روایت می کنیم، تعبیر به شیطان سازی می شود!!

این روایت ها که می بینید و می خوانید فقط نقل حقیقت است و اگر به زعم شما شیطان سازی است، بدانید شیطان هستید و ما فقط بازگو می کنیم. شما قبلاً خودتان را به شیطان مجسم تبدیل کرده اید.

در این رابطه بد نیست یکی از دروغ هایی را که سازمان مجاهدین در بدو خروجم از تشکیلات وقیحانه درباره من نشر داد بازگو کنم:

وقتی من از تشکیلات سازمان جدا شدم دقیق بگویم فرار کردم، سپس به بغداد آمده و در هتل مهاجر تحت نظارت صلیب سرخ مستقر شدم. هنگامی که هنوز در هتل بودم و حتی پایم را از هتل بیرون نگذاشته بودم سازمان مجاهدین خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه من توسط اطلاعات ایران به تهران رفتم و در تهران توسط اطلاعات توجیه شدم و سپس به عراق بر گشتم تا در کنفرانس مطبوعاتی علیه سازمان افشاگری کنم !!!

در کمال تعجب باید بگویم من وقتی این خبر را شنیدم داشتم شاخ در می آوردم. دوستانم به من گفتند خوب است که ما در کنار شما هستیم و می بینیم که از هتل خارج نشدید. اگر خارج می شدید شاید شک می کردیم. اما این سازمان چقدر دروغگو است که روز روشن دروغ می گوید.

من اگر تا قبل از این فاکت ذره ای به سازمان اعتماد داشتم وقتی این خبر را شنیدم برایم ثابت شد بی جهت نبود که به سازمان “منافقین” می گویند چرا که دو تا چهره دارد یکی در درون تشکیلات دیگری در بیرون تشکیلات ، خودش را به دو صورت نمایش می دهد. ما که در داخل این تشکیلات طی سالیان سر کردیم می توانیم آنها را بشناسیم و دستشان برای ما رو است. اما آنهایی که در بیرون هستند همواره فریب این تشکیلات را می خورند.

سازمان مجاهدین یک رسانه در اختیار دارد که شب و روز کارش شیطان سازی است، اما با افشاگری جدا شدگان در رسانه ها درب شیطان سازی مریم قجر را هم گل گرفتند و هر روز دستگاه تبلیغاتی او را به چالش می کشند. در حقیقت از وقتی جدا شده ها مناسبات کثیف رجوی را افشاء کردند و دروغ های آنها را بر ملاء کردند خار و ذلیل شدند و نتوانستند به هدف خود برسند. در بین مردم ایران ابداً خریدار ندارند و از طرف دیگر حتی در بین هواداران خودشان در اروپا و جاهای دیگر هم زیر سئوال رفته اند. خیلی از هواداران هم مسئله دار شدند. آنها وقتی می بینند ماها که تنگاتنگ با سازمان بودیم و سالیان بهترین عمر خود را به پای سازمان گذاشتیم و حالا وقتی با انزجار از سازمان صحبت می کنیم در مقابل همین هواداران به سازمان شک می کنند و مسئله دار می شوند. آری سازمان حتی در بین هوادارانش مثل گذشته جایگاه ندارد. این هم به یمن افشاگری های اعضای جدا شده می باشد، حالا رجوی در این فضا هر چه هم بخواهد وارونه جلوه دهد راه به جائی نمی برد.

محمد رضا گلی