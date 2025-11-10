نامه صادق غلامحسینی به برادرش ظاهر غلامحسینی در کمپ مجاهدین

سلام برادر جان ظاهر عزیزم سلامتی و تندرستی شما را از درگاه خداوند خواستاریم، برادر عزیزم، نور چشمانم ظاهر، من برادرت صادق هستم. من و تمام خانواده شب و روز به فکر شما هستیم و نگران حال شما. امیدواریم هر کجا هستی در صحت کامل باشید. برادرجان چرا مثل بقیه همرزمانت که از کمپ مجاهدین […]

سلام برادر جان ظاهر عزیزم

سلامتی و تندرستی شما را از درگاه خداوند خواستاریم، برادر عزیزم، نور چشمانم ظاهر، من برادرت صادق هستم. من و تمام خانواده شب و روز به فکر شما هستیم و نگران حال شما. امیدواریم هر کجا هستی در صحت کامل باشید.

برادرجان چرا مثل بقیه همرزمانت که از کمپ مجاهدین در آلبانی خودشان را نجات دادند مانند ایرج نصیری و علی مهدوی به فکر نجات خودت و آرامش ما نیستی!

تا کی ما باید نگران حال تو باشیم، بی خبری از تو رنج سنگینی است بر دوش ماست.

ظاهرجان بیش از بیست سال است از تو بی خبریم. اما هر گز تو را فراموش نخواهیم کرد. ما هنوز چشم به راه و گوش به خبری از طرف تو سپردیم.

برادر عزیزم ای عزیزتر از جانم سالها پیش یکی از همرزمانت به ایران برگشت و خبر سلامتی تو را دریافت کردیم، امیدواریم تو هم هر چه زودتر به آغوش گرم خانواده برگردی تا خیالمان راحت شود.

دوست دار شما – برادرت صادق