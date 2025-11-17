دنیای بدون رجوی واقعا زیباست

در روزگارانی که خنده سران گروه تروریستی مجاهدین خلق از زمین خوردن ماست پس با قدرت برمی خیزیم تا چنین طایفه ای بگریند. خدای بزرگ و متعال را هزاران بار شاکریم که این نعمت عظیم را دراختیار ما قرار داد تا خودمان را از قید و بند ظالمانه گروه ضد انسانی مجاهدین خلق نجات دهیم […]

در روزگارانی که خنده سران گروه تروریستی مجاهدین خلق از زمین خوردن ماست پس با قدرت برمی خیزیم تا چنین طایفه ای بگریند.

خدای بزرگ و متعال را هزاران بار شاکریم که این نعمت عظیم را دراختیار ما قرار داد تا خودمان را از قید و بند ظالمانه گروه ضد انسانی مجاهدین خلق نجات دهیم و به زندگی که حق مان بود باز گردیم.

فتح اله اسکندری و لطف اله محمدی از اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق ازاستانهای زنجان و آذربایجان شرقی دو دوست قدیمی که تجارب سخت و تلخی را در کمپ بد نام اشرف در عراق گذرانده بودند، در نقطه ای از سرنوشتی که رجوی برایشان رقم زده بود استوار برخواستند و با نه بزرگ به رجوی خائن برای همیشه خود را از قید و بند و غلو زنجیر مجاهدین خلق رها کردند و وارد دنیایی شدند که برایشان در 17 سال اسارت در کمپ های رجوی تازگی داشت.

اخیرا این دو دوست که هر دو تشکیل خانواده دادند و دارای بچه های قد و نیم قد هستند به اتفاق خانواده های خود به سفر تفریحی رفتند و در کنار هم به کوری چشم رجوی از زیبای های طبیعت و زندگی آزاد لذت بردند. تجربه ای که هرگز در کمپ مجاهدین خلق حتی حق فکر کردن به آن را نداشتند. رجوی طی سال ها اسارت هویت، طرز فکر و آزادی های آنها را به روش های مغزشویی غصب کرده بود.

در دنیای تنگ و تاریک رجوی تفاوتی بین شب و روز نبود چون به دلیل خفقان، عاطفه ها همواره در خاموشی مطلق سرکوب می شدند. ولی این دو رفیق با انتخاب درست، مسیر زندگی خود را برای همیشه تغییر دادند و امروز در دنیای خارج از مناسبات مجاهدین خلق در کنار خانواده به خوشی زندگی می کنند. خاطرات سفراخیر این دو دوست ما را وا می دارد تا به دوستان قدیمی خود که هنوز درکمپ مانز آلبانی گرفتار هستند تلنگری بزنیم و به آنها یاد آوری کنیم که :

کسی که آزادی می جوید زندانی برای اندیشه های خود نمی گسترد پس برخیزید و برای آزادی روح و جسم خود اراده کنید و بدانید که دنیای خارج ازمناسبات مجاهدین خلق بسیار زیبا و واقعی است .

با تشکر و سپاس از فتح اله اسکندری و لطف اله محمدی

تنظیم : صمد اسکندری