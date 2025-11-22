گردهمایی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

صدای زنان در زنجیر؛ افشای خشونت پنهان در تشکیلات رجوی انجمن نجات آلبانی یک گردهمایی مردمی، آگاهیبخش و عمیقاً تأثیرگذار برگزار میکند. گردهماییای برای شنیدن صدای زنانی که سالها در داخل تشکیلات رجوی سرکوب و وادار به سکوت شدهاند. یکی از مهمانان گرامی این برنامه، آقای یتمیر کنعانی خواهد بود – یکی از برجستهترین و […]
صدای زنان در زنجیر؛ افشای خشونت پنهان در تشکیلات رجوی
انجمن نجات آلبانی یک گردهمایی مردمی، آگاهیبخش و عمیقاً تأثیرگذار برگزار میکند.
گردهماییای برای شنیدن صدای زنانی که سالها در داخل تشکیلات رجوی سرکوب و وادار به سکوت شدهاند.
یکی از مهمانان گرامی این برنامه، آقای یتمیر کنعانی خواهد بود – یکی از برجستهترین و محبوبترین چهرههای موسیقی آلبانی که بهتازگی یک کنسرت بسیار موفق و بهیادماندنی برگزار کرده است.
انجمن نجات آلبانی صمیمانهترین تبریکات خود را برای این دستاورد تقدیم میکند و آرزوی موفقیتهای بیشتر در مسیر هنری ایشان دارد.
حضور ارزشمند او در گردهمایی ما، بر اهمیت پیام انسانی این رویداد تأکید بیشتری خواهد داشت.
مکان: منطقه فِرسکو، تیرانا – آلبانی
زمان: ۲۵ نوامبر، ساعت ۱۷:۰۰
حضور شما نمادی از همبستگی با قربانیان و حمایتی برای تلاشهای صادقانه در جهت نجات زنانی خواهد بود که همچنان در چنگال این فرقه گرفتارند.
بیایید با هم متحد شویم،
تا صدای زنان…
انجمن نجات آلبانی
بیست و یکم نوامبر ۲۰۲۵