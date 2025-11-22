گردهمایی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

صدای زنان در زنجیر؛ افشای خشونت پنهان در تشکیلات رجوی انجمن نجات آلبانی یک گردهمایی مردمی، آگاهی‌بخش و عمیقاً تأثیرگذار برگزار می‌کند. گردهمایی‌ای برای شنیدن صدای زنانی که سال‌ها در داخل تشکیلات رجوی سرکوب و وادار به سکوت شده‌اند. یکی از مهمانان گرامی این برنامه، آقای یتمیر کنعانی خواهد بود – یکی از برجسته‌ترین و […]

صدای زنان در زنجیر؛ افشای خشونت پنهان در تشکیلات رجوی

انجمن نجات آلبانی یک گردهمایی مردمی، آگاهی‌بخش و عمیقاً تأثیرگذار برگزار می‌کند.

گردهمایی‌ای برای شنیدن صدای زنانی که سال‌ها در داخل تشکیلات رجوی سرکوب و وادار به سکوت شده‌اند.

یکی از مهمانان گرامی این برنامه، آقای یتمیر کنعانی خواهد بود – یکی از برجسته‌ترین و محبوب‌ترین چهره‌های موسیقی آلبانی که به‌تازگی یک کنسرت بسیار موفق و به‌یادماندنی برگزار کرده است.

انجمن نجات آلبانی صمیمانه‌ترین تبریکات خود را برای این دستاورد تقدیم می‌کند و آرزوی موفقیت‌های بیشتر در مسیر هنری ایشان دارد.

حضور ارزشمند او در گردهمایی ما، بر اهمیت پیام انسانی این رویداد تأکید بیشتری خواهد داشت.

مکان: منطقه فِرسکو، تیرانا – آلبانی

زمان: ۲۵ نوامبر، ساعت ۱۷:۰۰

حضور شما نمادی از همبستگی با قربانیان و حمایتی برای تلاش‌های صادقانه در جهت نجات زنانی خواهد بود که همچنان در چنگال این فرقه گرفتارند.

بیایید با هم متحد شویم،

تا صدای زنان…

انجمن نجات آلبانی

بیست و یکم نوامبر ۲۰۲۵