پیام قدردانی علی اکرامی از خانواده بزرگ انجمن نجات

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

خوشا آنان که با عزت ز گیتی بساط خویش برچیدند و رفتند…ز کالاهای این آشفته بازار محبت را پسندیدند و رفتند

ایزدمنان را سپاسگزارم که در غمناک ترین روزهای زندگی مان ما را از نعمت حضور دوستان و سرورانی مهربان بهره مند ساخت که همدردی شان التیامی است بر دل های داغدیده ما.

ضمن تشکر و قدردانی، از ابراز همدردی و بذل محبت عزیزان اعضای انجمن نجات خوزستان و خانواده های محترم مرتبط با این انجمن که با حضور در مراسم تشییع و ترحیم خواهر عزیزم حاجیه خانم رقیه اکرامی و همچنین با تشکر از کلیه مدیران محترم انجمن نجات کشور و خانواده بزرگ نجات که با تماس تلفنی و ارسال پیام موجبات غرور و افتخار این حقیر را فراهم نمود، آرزو می کنم که در مجالس شادی عزیزان جبران نمایم.

چنانچه به دلیل تالمات روحی امکان ادای دین حضوری فراهم نگردید تقاضای بخشش دارم.

با احترام علی اکرامی – مدیر انجمن نجات خوزستان