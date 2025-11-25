کانون حقوق بشر ایران؛ پوششی برای مجاهدین خلق مستقر در آلبانی

هم‌زمانی انتشار گزارش‌های “کانون حقوق بشر ایران” با موج‌سازی‌های سازمان مجاهدین خلق، شباهت ساختاری محتوا و محل فعالیت گردانندگان در آلبانی، ردپایی آشکار درباره ارتباطات پنهان تشکیلاتی این کانون مدعی حقوق بشر ایجاد کرده است. به‌روز‌رسانی جدید شبکه اجتماعی ایکس نشان می‌دهد “کانون حقوق بشر ایران”، نهادی که خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کند […]

هم‌زمانی انتشار گزارش‌های “کانون حقوق بشر ایران” با موج‌سازی‌های سازمان مجاهدین خلق، شباهت ساختاری محتوا و محل فعالیت گردانندگان در آلبانی، ردپایی آشکار درباره ارتباطات پنهان تشکیلاتی این کانون مدعی حقوق بشر ایجاد کرده است.

به‌روز‌رسانی جدید شبکه اجتماعی ایکس نشان می‌دهد “کانون حقوق بشر ایران”، نهادی که خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کند در کشور آلبانی که پایگاه اصلی و کمپ سازمان مجاهدین خلق است، فعالیت می‌کند.

تحلیلگران رسانه‌ای این هم‌ مکانی را “شاخصی قابل توجه” می‌دانند که ارتباط ساختاری یا سازمانی را تقویت می‌کند. خروجی این مجموعه هم در سال های اخیر نشان داده در بسیاری از مواقع در راستای خط رسانه‌ای مجاهدین خلق تعریف می‌شود.

شباهت ادبیات خبری، چارچوب روایی و زمان‌بندی انتشار محتوا با جریان‌های ضدایرانی از جمله سازمان مجاهدین خلق، پرسش‌هایی را درباره “استقلال ادعایی این کانون” مطرح کرده است.

مطالعه خروجی رسانه‌ای این مرکز طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد بخش بزرگی از داده‌ها و ادعاهای مطرح‌شده این مرکز علیه ایران، فاقد سند مستقل یا تأیید قابل راستی‌آزمایی هستند.

فعالیت بر مبنای بحران سازی از وضعیت داخلی ایران

این محتوا با موج‌های رسانه‌ای ضدایرانی منتشر می‌شود و عمدتاً بر تشویش افکار عمومی، ایجاد بی‌اعتمادی و ارائه تصویری بحران‌محور از وضعیت داخلی ایران متمرکز است.

همچنین، هم‌زمانی انتشار این گزارش‌ها با دوره‌های افزایش فشار سیاسی غرب بر ایران، یکی از نشانه‌هایی است که تحلیلگران سیاسی آن را نشانه‌ای از جهت‌دار بودن فعالیت‌ها ارزیابی می‌کنند.

هم‌سویی عملی با رسانه‌های نزدیک به سازمان مجاهدین خلق

بررسی تطبیقی جریان انتشار محتوا نشان می‌دهد میان خروجی “کانون حقوق بشر ایران” و رسانه‌های تابع یا نزدیک به سازمان مجاهدین خلق شباهت‌های ساختاری و محتوایی قابل توجه وجود دارد.

بسیاری از گزارش‌های این مرکز بلافاصله پس از انتشار، توسط رسانه‌های وابسته به مجاهدین خلق بازنشر می‌شود و از نظر سبک تیترگذاری، روایت‌پردازی و انتخاب موضوع، همسانی چشمگیری دیده می‌شود. در مواردی نیز هم‌زمانی لحظه‌ای انتشار محتوا با موج‌سازی‌های رسانه‌ای این سازمان ثبت شده است؛ موضوعی که احتمال هماهنگی تشکیلاتی را برجسته می‌کند.

استناد نهادهای غربی از محتوای این مرکز در گزارش‌های ضدایرانی!

دولت‌ها و نهادهای غربی در گزارش‌های ادعایی علیه ایران، به داده‌ها و ادعاهایی استناد می‌کنند که نخستین بار توسط این مرکز منتشر شده است. این روند نشان می‌دهد محتوای تولیدشده صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی ندارد، بلکه در چارچوب یک پروژه رسانه‌ای ضدایرانی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

قرائن، زمان‌بندی‌ها، هم‌سویی‌ها و گزارش‌ها نشان می‌دهد فعالیت “کانون حقوق بشر ایران” بیش از آنکه در مسیر پیگیری بی‌طرفانه مسائل انسانی باشد، در بستر یک شبکه عملیات روانی و رسانه‌ای ضدایرانی قابل تعریف است.

استقرار گردانندگان آن در آلبانی، هم‌راستایی محتوایی با رسانه‌های نزدیک به مجاهدین خلق و بهره‌برداری سیاسی غرب از خروجی‌های آن، همگی نشانه‌هایی هستند که ضرورت بررسی دقیق‌تر و مستقل درباره ماهیت و اهداف واقعی این مرکز را برجسته می‌کنند.