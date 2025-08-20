اندر حکایت کاسه گدایی مریم رجوی

سفرهای بی حاصل و هزینه های میلیونی مریم رجوی به این سو و آن سوی اروپا کدام یک از هزاران مشکل رجوی را حل کرده است؟

آیا کسی در درون تشکیلات رجوی تاکنون بخودش جرأت داده تا مریم رجوی را در مقابل این پرسش قرار دهد؟!

آیا تا به حال کسی از مریم پرسیده: ” خاررر مریم ، شما که این همه سفر میکنی و دلارهای بی زبانی را که معلوم نیست از کجا می آوری، خرج می کنی، تا کنون چه دستاوردی داشتی؟ مثلا وقتی در عراق بودیم چکار توانستی برای ماندن در عراق که مسعود رجوی خواهان آن بود انجام بدهی؟ یا مثلا در آلبانی که تشکیلات به آنجا منتقل شده است چه دستاوردی داشته ای؟ یا مثلا این همه شخصیت های سابقی که در جلسات بزرگ و کوچک سازمان شرکت داده می شوند و برایشان هزاران دلار هزینه می شود چه کاری توانسته اند تاکنون برای شخص شما انجام دهند؟ چرا میگویم ” شخص شما “؟

بخاطر اینکه این همه ژنرال های درشت و ریز آمریکایی که شما از آنها پذیرایی های لاکچری انجام میدهید. آیا توانسته اند یک ویزای چند روزه سفر به آمریکا را برای شما تهیه کنند؟

قدر مسلم مریم رجوی پاسخ قانع کننده ای برای این پرسش ها ندارد. همه این سوالات بی حاصل بوده است، دلاری که باد آورده باشد باد هم خواهد برد! فقط و فقط بزرگ نمایی و سیاه نمایی حاصل این همه هزینه های میلیون دلاری بوده و لاغیر.

اما از سویی مریم در این گشت و گذارهای اروپایی خود زیاد هم ناراحت به نظر نمی رسد که هر از گاهی چرخی بزند و هوایی تازه کند، به جایش اعضای نگون بخت باید در اردوگاه اشرف 3، غاز بچرانند! حتی اجازۀ یک خروج جهت هواخوری را هم ندارند. و نمی توانند خودشان بیرون بروند و خرید و مایحتاج خودشان را خودشان با سلیقه خودشان تهیه بکنند، اصلا بیرون بروند و هوایی تازه کنند، تک و تنها قدمی بزنند و با خودشان خلوت کنند!

یکی بود که میگفت کاش منهم یکی از نفرات همراه مریم بودم.

این بیچاره که این آرزو را میکرد نیت بدی نداشت، فقط میخواست که چرخی بزند و تا خاررر مریم دیدارهایش تمام شود او نیز کمی هوا عوض کرده و سر و گوشی آب بدهد.

بسیار خب، هر جای این دستگاه عریض و طویل تشکیلات رجوی را که نگاه میکنی غرق در فساد است، آن از روابطشان، آن از دلارهایشان که معلوم نیست از کجا می آیند، آن از سفرهای بی حاصل خاررر مریم ، آن از اختفای رهبری سازمان که از ترس جانش به یک پناهگاه زیر زمینی پناه برده و دخیل بسته است که نکند آسیبی ببیند،از دیدگاه رجوی همه باید بمیرند تا او سالم بماند!

یکی بود که میگفت مگر برادر مسعود نمی گفت که کتاب راه حسین را او نوشته است، گفتم آره، گفت پس چرا خودش به آن اعتقادی ندارد، چرا بیرون نمیاد و جلوی دوست و دشمن حرفی بزند. بیچاره اعضای مجاهدین!

آقا کاسه گدایی تان را به سمت مردم خودتان بگیرید تا شاید برایتان فرجی حاصل شود.

یکی میگفت مگر آنها نمیدانند که باید کاسه گدایی را به سمت مردم خودشان بگیرند، پس چرا همش آویزان غربی ها شده اند؟

گفتم والله اینکه چرا برای آمریکا و اروپا خوش خدمتی می کند ممکن است بخاطر این باشد که فکر میکنند آنها جادو و جمبل بلد هستند، ولی اینکه چرا به سمت مردم خودشان کاسه گدایی را نمیگیرند؟ بخاطر این است که میدانند در پیشگاه مردم ایران چه ” گندی ” زده اند ، در حافظۀ تاریخ ثبت و ماندگار شده است که در زمان جنگ ایران و عراق مجاهدین ضد خلق خنجر از پشت به این مردم زدند و با همکاری با دشمن بعثی توانستند خودشان را از مخمصه نجات بدهند. و اما در یک آپدیت ضد خلقی که از خودشان نشان دادند اعضای سازمان را در مقابل خانواده هایشان قرار دادند.

و حال در آلبانی با دسیسه و حیله گری مانع دیدار خانواده ها با فرزندانشان می شوند. نسخه جدیدشان چگونه خواهد بود را کسی نمیداند! ولی حدس بر این است که همین سیاست گدایی و کاسه لیسی از اروپایی ها و آمریکایی ادامه داشته باشد.

بخشعلی علیزاده