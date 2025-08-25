جان بولتون حامی مجاهدین خلق در مظان اتهام اف بی آی

جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، یکی از چهره های معروف جنگ طلب ضد ایرانی است که سابقه طولانی در سیاست های ضد مردم ایران در پیش بردن سیاست های جنگ طلبانه و تحریم های ضد بشری بر علیه مردم ایران دارد. و به این ترتیب دور از ذهن نیست که این فرد، جزء حامیان اصلی سازمان مجاهدین خلق بوده باشد، البته از نوع پولی اش!

به هر ترتیب سازمان مجاهدین خلق چهره محبوبی ندارد که کسی بی جیره و مواجب طرفداری اش را بکند. درباره جان بولتون این همکاری و این حمایت دو جنبه دارد یکی ضد خلق ایران بودن که نقطه مشترک بولتون و رجوی است و دیگری پول هنگفتی است که به این طریق بولتون به جیب می زند. وی درهمایش گروه مجاهدین خلق شرکت کرده بود و به جهت دلگرمی دادن به سران گروه رجوی مدعی شده بود که جمهوری اسلامی ایران عید سال 2019 میلادی را نخواهد دید!

هدف مشترک بولتون و مجاهدین خلق سقوط حکومت جمهوری اسلامی است و به دنبال آن تجزیه ایران زمین و به دست گرفتن قدرت. در این میان رجوی ها رؤیای نشستن بر کرسی قدرت را هم در سر می پرورانند که البته اربابشان چنین نقشی برایشان در نظر نگرفته است.

جدای از گذشته تیره و تار گروه تروریستی مجاهدین خلق نه فقط بر علیه مردم ایران و عراق و اعضای خود بلکه تروریسم علیه آمریکایی ها و حمایت از حمله به سفارت آمریکا در تهران پس از انقلاب، زمان حال این گروه هم مشکوک و پر از فریب و حیله است که شعارهای قدیمی ضد امپریالیستی را کنار گذاشتند و دست در دست آمریکایی ها و اسرائیلی ها بی پرده در شغل کثیف مزدوری و وطن فروشی اشتغال دارند. بولتون طبق اعتراف خودش دست کم در 10 سال گذشته در حمایت از این گروه در جلسات و گرد همایی آنها شرکت داشته، و پول خوبی هم به جیب زده است: شاید چیزی حدود 180 هزار دلار.

افشاگری اخیر درباره حساب های مالی بولتون حاکی از دریافت 40 هزار دلار دستمزد برای سخنرانی سال 2017 در راهپیمایی گروه تروریستی مجاهدین خلق در پاریس بوده است. موفقیت این گروه در جذب شخصیت های سیاسی سابق امریکا به رغم باورهای نادرست نه به خاطر راه و رسم مجاهدین بلکه بخاطرپول های کثیفی است که سخاوتمندانه برای جذب این عناصر خرج کرده است.

مجاهدین خلق بارها در کنار عنصر ضد ایرانی یعنی جان بولتون اهداف خود را اعلام کردند : تحریک به جنگ بین ایالات متحده و ایران. این گروه طبق محاسبات غلط خود تصور می کند که پس از جنگ می تواند فاتح ایران باشد در حالی که خیالات خام آنها یکی پس از دیگری با رو شدن چهره واقعی حامیانشان به مانند بولتون که به گزارش چندین رسانه آمریکایی روز جمعه 30 مرداد 1404، مأموران اف.‌بی.‌آی منزل جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین ایالات متحده در دوران ریاست‌ جمهوری دونالد ترامپ را در ایالت مریلند بازرسی کردند. تبدیل به شکست مفتضحانه شده است . سران مجاهدین با سرمایه گذاری از طریق پول های کثیف طبق معمول روی اسب بازنده شرط را باختند و بیش از قبل آبروی نداشته ای خود را از دست دادند. از قرار معلوم برخلاف ادعای حامی آنها معادلات به ضرر مجاهدین شتاب گرفته است و هذیان گویی این گروه در خصوص سرنگونی تبدیل به یک جوک باور ناپذیر شده است.

صمد اسکندری