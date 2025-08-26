خانواده بزرگ نجات| خاری در چشم سران مجاهدین خلق

واژه نجات در نگاه اول اذهان آدمی را بیشتر به سمت و سوی مادی و عینی از انواع مختلفی از فعالیت‌ها و عملیات‌های امدادی سوق می دهد که با هدف نجات جان انسان‌ها در شرایط اضطراری انجام می‌شود، مانند نجات در کوهستان، در فضاهای آبی و … اما وقتی از منظر الهی و معنوی به آن نگاه می کنیم متوجه می شویم که واژه نجات از واژگان امید بخش و یکی از مظاهر رحمت و لطف الهی است .

به عبارت دیگر مفهوم نجات به معنای رهایی، خلاصی و آزادی از یک وضعیت دشوار، خطر فیزیکی، یا گرفتاری‌های معنوی و روانی است .

از بدو تاسیس انجمن نجات متشکل از خانواده های چشم انتظار و اعضای نجات یافته از چنگال خونین مجاهدین خلق، خانواده بزرگی تحت عنوان خانواده بزرگ نجات با هدف خلاصی و رهایی اعضای گرفتار از کمپ های کاراجباری رجوی شکل گرفت و از همان ابتدا به مثابه یک چالش بزرگ و سدی در مقابل اهداف شوم مجاهدین قرارگرفت.

پس از گذشت 20 سال از آغاز فعالیت انجمن نجات امروزه این واژه جایگاه ویژه ای درسطح کشور و در سطح دنیا به ویژه در افکار مسموم مجاهدین پیدا کرده است طوریکه راه کارهای مقابله با این نهاد مردمی از نان شب برای سران باند رجوی واجب تر شده است.

براساس روایت برخی از اعضای عضو این خانواده، عوامل گروه مجاهدین از طرق مختلف تلاش کردند تا اعضای آن را به هر نحوی از همراهی اعم از تهدید و تطمیع در اقدامات انسان دوستانه بازدارند. چنانچه حوصله کرده و مروری بر چالش های رفتاری مجاهدین در فضای مجازی یا سایت های وابسته به آنها داشته باشید متوجه می شویم که مقابله با خانواده بزرگ نجات برای گروه مجاهدین به یک سیاست استراتژیک و راه بردی بدل گشته است.

موجب افتخار است که تا این لحظه به همت تک تک اعضای خانواده نجات با اقدامات بشر دوستانه موفق به خلاصی و رهایی تعداد زیادی از اعضای گرفتار ازکمپ های منحوس مجاهدین شدند و به طور خستگی ناپذیر تا آزادی آخرین اسیر از حصار های ذهنی و جسمی رجوی این روند و مسیر با افتخار بدون تردید ادامه خواهد داشت. کارنامه درخشان خانواده بزرگ نجات علیرغم فراز و نشیب های گوناگون به مانند خاری در چشم مجاهدین خلق آنها را در دنیا و مناسبات داخلی منزوی و منفور عالم بشریت کرده است.

اخیرا به قلم یکی از دوستان و اعضای انجمن نجات آلبانی خواندم که مردم آلبانی با روشنگری و افشاگری اعضای انجمن نجات آلبانی از حضورعناصر مجاهدین خلق در کشورشان احساس شرمندگی می کنند و این تازه بخش اندکی از نتایج فعالیت خانواده نجات است که سران باند رجوی را در سرتاسر دنیا بی هویت کرده است.

پیام خانواده بزرگ نجات برای اعضای گرفتار در کمپ موسوم به اشرف 3 در آلبانی واضح و روشن است . ” زمان و فرصت را محترم شمارید و بدانید که ما در کنار شما و برای نجات شما تا آخر ایستاده ایم . لذا زمان موعود برای خلاصی و نجات از تفکرات ارتجاعی رجوی فرا رسیده است. برای یک بار به این واقعیت فکر کنید که همراهی با مجاهدین به مانند دویدن روی تردمیلی است که می دوید، خسته می شوید، ولی هرگز به مقصد نخواهید رسید . ”

به امید آزادی همه اسیران از قید و بند باند تبهکار رجوی

صمد اسکندری