10 شهریور 1392؛ برگ سیاهی از جنایت های فرقه رجوی

بعد از گذشت 4 دهه خیانت و جنایت سران سازمان ضد انسانی مجاهدین بر علیه مردمان مظلوم کشورمان و عراق، وقت آن فرا رسیده بود که ریشه این شیاطین در عراق کنده شود و از جایی که به زور آنجا را تصاحب نموده بودند، اخراج شوند. که این مهم در سال 1392 از سوی دولت وقت عراق انجام شد و این فرقه به آلبانی اخراج شدند.

اما سران منسوخ و حیله گر فرقه رجوی که نمیخواستند به راحتی زمینهایی که بطور غصبی آنرا صاحب شده بودند را در اختیار صاحبان اصلی آنها قرار دهند ، زمان خروج از عراق 100 نفر از اعضاء فریب خورده خود که برخی از آنها نیز جزء ناراضیان از خیانت های این فرقه بودند را مثلا برای حفاظت از اموال مسروقه خود در پادگان نظامی اشرف بعنوان نگهبان باقی گذاشتند که تمام این برنامه ریزی های مهندسی شده توسط سران فرتوت فرقه رجوی برای انجام تراژدی مرگ برای این افراد باقی مانده در اشرف و همچنین جهت مظلوم نمایی و استفاده ابزاری از این جنایت ها بود که ماحصل آن کشته شدن 52 نفر از افراد باقی مانده در اشرف بود که توسط افراد ناراضی از حضور این فرقه در عراق انجام شد .

اما نکته حائز اهمیتی که متاسفانه سازمان های بین المللی براحتی از آن چشم پوشی نمودند و سران فرقه رجوی از این جریانات کشته سازی تا به امروز نهایت استفاده را میبرند ، عدم رسیدگی و یا مصاحبه گرفتن با عناصر فرتوت داخل سازمان ضد انسانی مجاهدین میباشد که تاکنون هیچ نهاد بین المللی مرتبط به اینکار اقدام نکرده که از جنایت های بیشتر این فرقه جلوگیری شود ، چرا که خیلی از افرادی که در 10 شهریور 1392 کشته شدند و یا در روزها و سال های قبلتر از آن توسط سران ظالم فرقه رجوی از بین برده شدند از عناصر ناراضی به خیانت های سران فرقه رجوی بودند که به عناوین مختلف مانند حفظ زمین و اردوگاهی که به زور از کشاورزان عراقی گرفته بودند، متاسفانه قربانی برنامه مهندسی شده سران فرقه رجوی شدند.

اما در حال حاضر که سازمان ضد انسانی مجاهدین در آلبانی بسر میبرد گاها شاهد جنایت های سران این فرقه میباشیم که برخی از عناصر ناراضی خود را با بهانه های مختلف از بین میبرند و متاسفانه در حالیکه خیلی از ارگانهای بین المللی دم از حقوق بشر میزنند هیچ گونه نظارتی بر این پادگان مخوف و سراسر جنایت نمی کنند تا خیانت ها و جنایت های این شیاطین برملا شود و سران خائن فرقه رجوی در زیر پرچم آنها براحتی به اعمال ضد انسانی خود از جمله عدم اجازه ملاقات و حتی تماس اعضاء با خانواده هایشان را انجام می دهند و از کوچکترین و اولیه ترین حقوق انسانی که در تمام دنیا رایج میباشد برای اعضاء خود ممانعت مینمایند.

محمد آتابای