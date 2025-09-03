افشاگری انجمن نجات آلبانی در میان مردم این کشور

چهارشنبه 12 شهریور 1404
اقدام افشاگرانه اعضای انجمن نجات آلبانی در روز یکشنبه 11 شهریورماه 1404
روز سه شنبه 11 شهریورماه 1404، اعضای انجمن نجات آلبانی با پخش بروشورهایی درباره حقایق جاری در درون کمپ های بسته سازمان مجاهدین خلق در مانز آلبانی، در میان مردم روشنگری کردند.
انجمن نجات آلبانی همچنین در این باره بیانیه ای صادر کرد. در متن بیانیه آمده است:

امروز، ۱۱ شهریور، انجمن نجات آلبانی دست به اقدامی افشاگرانه زد و با توزیع بروشورهایی در میان مردم، پرده از جنایت‌ها و رفتارهای ضدانسانی سازمان مجاهدین خلق در کمپ مانز برداشت. این اقدام، با استقبال و توجه گسترده مردم آلبانی روبه‌رو شد.
مردم شریف آلبانی با خشم و انزجار، اظهارات توهین‌آمیز و تحقیرکننده احمد واقف علیه ملت آلبانی را محکوم کردند و با صدای رسا گفتند: ما هرگز جز نیکی و یاری به این سازمان نکردیم. ما آنان را از زیر آتش بمباران‌ها نجات دادیم، به کشورمان آوردیم، به آنان سرپناه دادیم و سفره خود را با ایشان تقسیم کردیم. اما در پاسخ، جز ناسپاسی، توهین و بی‌احترامی چیزی ندیدیم.

مردم آلبانی با شرکت در مصاحبه و نوشتن نظر در شبکه های مجازی تأکید کردند که اگر چه ممکن است از نظر اقتصادی کشوری متوسط باشیم، اما قلب‌هایی بزرگ و روحیه‌ای انسانی داریم و هرگز در برابر چنین بی‌حرمتی‌ها سکوت نخواهیم کرد.
انجمن نجات آلبانی همچنان مصمم است تا با ادامه این‌گونه روشنگری‌ها، پرده از ماهیت جنایتکارانه و ضدانسانی سازمان مجاهدین خلق بردارد و حقیقت را به گوش همگان برساند.

جزئیات و شرح مفصل این فعالیت روشنگرانه انجمن نجات آلبانی را در صفحات این انجمن اطلاع رسانی خواهیم کرد.

