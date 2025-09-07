شوی تکراری مجاهدین این بار در بروکسل

15 شهریور هر سال، سازمان مجاهدین خلق برنامه ای را به مناسبت بزرگداشت بنیانگذاری این سازمان برگزار می کند.

برنامه ها البته یک روند کلی را طی می کنند: تبلیغات گسترده، بسیج نیروهای اجیر شده و فیل هوا کردن هایی که دیگر همه فهمیده اند در حد شعار و بوق و کرنا است.

امسال به مناسبت شصتمین سالگرد سازمان، در بروکسل گردهمایی برگزار کردند تا باز هم وانمود کنند تا تنها آلترناتیو جمهوری اسلامی هستند! طرح ده ماده ای مریم رجوی و راه حل سومش را هم دوباره بلغور کردند.

واقعیت این است سازمان مجاهدین برای این گردهمایی بسیار هزینه کرده است و افرادی را از کشورهای مختلف به بروکسل آورده، از کرایه اتوبوس و هتل و شام و نهارشان گرفته تا سایر موارد دیگر را خود سازمان هزینه می کند و ضمن این که افرادی هم در این بین به لیدر معرفی می شوند تا در این کارزار افرادی را جهت شرکت در این گردهمایی بسیج کنند و مبلغ قابل توجهی دریافت کنند و قابل ذکر است که اشاره کنم شخصیت های سیاسی را که به بروکسل دعوت کردند به آنها ضمن هزینه ایاب و ذهاب و کرایه هواپیما پول هنگفتی هم بابت حضورشان در تظاهرات پرداخت می کنند. خلاصه سازمان در این رابطه هزینه هنگفتی را متحمل می شود و رقم آن به میلیون ها دلار می رسد و برای سازمان مهم نیست افراد شرکت کننده در این تظاهرات ایرانی باشند یا سوری یا افغانی ، هدف سیاهی لشکر است تا وانمود کنندهوادار دارند! البته با این ادا و اطوارها می خواهند به اروپایی ها و آمریکایی ها بگویند ما بیشترین هوادار را چه در خارج و چه داخل ایران داریم! این ما هستیم که تاثیر گذاریم ، شعار نه شیخ و نه شاه هم که سر می دهند می خواهند به غربی ها بگویند جایگاه ما در بین مردم ایران و ایرانی های تبعیدی خارج کشور بیشتر از جریانات دیگر است!

البته اربابان امریکایی و غربی شان هم به خوبی به این امر واقف هستند که میزان تأثیرگذاری مجاهدین خلق در جامعه کنونی ایران چیزی نزدیک به صفر است و یا بیشتر از آن تأثیرات منفی و مخرب هم دارد پس فقط در حد جاسوسی و مزدوری و انجام حرکات ایذایی روی سازمان رجوی حساب می کنند و نه بیشتر.

بنابراین این بازی ها دیگر جواب ندارد و دست شان رو شده است. سالهای گذشته همین شوی تکراری را در فرانسه برگزار می کردند حالا در بروکسل برنامه شان را اجرا کردند. در این گردهمایی مریم قجر هم حضور داشت و سخنرانی داشت. او همواره دم از آزادی و دموکراسی زد، شعارهای فریبنده اما توخالی!

من این شعارها را از دهان کسی می شنوم که ذره ای به آن اعتقاد ندارد. می خواهم به خانم رجوی بگویم تو در درون خانه چه کردی که حالا بخواهی در برون بکنی؟! ما که سالیان در تشکیلات سازمان بودیم و جانمان را کف دست گذاشته بودیم در تشکیلات جز اختناق و سرکوب ندیدیم، جز فشار بی اندازه، زندان و شکنجه ندیدیم و در داخل تشکیلات با ابزاری تحت عنوان عملیات جاری و غسل هفتگی چه بلاهایی سر اعضای بیچاره آوردید. باید خاطر نشان کنم آنقدر فشار در تشکیلات بالا بود که شاهد بودیم بعضی از بچه ها دست به خودکشی زدند مانند یاسر اکبری نسب و خدام و آلان محمدی و … متاسفانه این خودکشی ها محصول انقلاب مریم قجر در تشکیلات مجاهدین بود. حالا آنان در بروکسل شعار دموکراسی سر می دهند. چه کسی را می خواهید فریب دهید؟ دیگر کسی گول حرف های شیک شما را نمی خورد، حتی همان ها که با پول و وعده و وعید جمع کرده اید.

این مقامات سابق و اسبق هم به خوبی دریافته اند که تجمعات مجاهدین، موقعیت خوبی است تا کسب درآمد کنند آن هم در ازای دو کلامی مجیز که به ذائقه مریم رجوی خوش بیاید.

محمد رضا گلی