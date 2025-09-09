تجمع اخیر گروه مجاهدین خلق در بروکسل، که با حمایت مالی رژیم صهیونیستی برگزار شد، بیش از آنکه نمایشی از قدرت و نفوذ این گروه باشد، تصویری از بحران و ناکامی آنها را آشکار کرد. طبق گزارش منابع آگاه، مجاهدین برای پر کردن خیابان محل تجمع، مجبور شدند با صرف هزینههای هنگفت، از آوارگان و مهاجران اروپایی، بهویژه جنگزدگان اوکراینی و عناصر گروههای مسلح همچون تحریرالشام، استفاده کنند.
توسل مجاهدین خلق به آوارگان اروپا و تروریست های تحریرالشام بهوضوح نشان میدهد که تعداد هواداران واقعی مجاهدین خلق در این تجمع بسیار کمتر از آن چیزی است که رسانههای آنها نشان میدهند. تصاویر منتشر شده و گزارش خبرنگاران مستقل، بیانگر تلاش گسترده آنها برای ایجاد جلوهای از حمایت گسترده و جمعیت بالا بود؛ تلاشی که ماهیت مصنوعی و صوری تجمع را نمایان میسازد.
یکی دیگر از نکات قابل تأمل، حضور افرادی است که نه تنها هیچ ارتباطی با اهداف سیاسی گروه ندارند، بلکه با دریافت مبالغ قابل توجهی از رژیم صهیونیستی و برخی شبکههای خارجی، به عنوان «حامی» در این تجمع ظاهر شدند. این واقعیت، ماهیت تروریستی و ابزارگونه گروه مجاهدین را بیش از پیش روشن میکند و نشان میدهد که آنها حتی قادر به جذب حمایت واقعی از جامعه ایرانیان خارج از کشور نیستند.
بهطور خلاصه، تجمع بروکسل نه یک موفقیت سیاسی، بلکه نمایش مصنوعی و صرفاً صحنهسازی شدهای است که مجاهدین خلق برای رودررویی با ملت ایران ترتیب دادهاند. استفاده از جنگزدگان اوکراینی و عناصر گروه هایی همچون تحریرالشام، نشان میدهد که مجاهدین ضد خلق برای حفظ ظاهر و مشروعیت پوشالی خود، حاضر است به هر وسیلهای متوسل شود، حتی بهرهبرداری از انسانهای بیگناه و آسیبپذیر.
این رخداد، بار دیگر هشدار میدهد که مجاهدین خلق نه تنها راهکاری برای جلب اعتماد و حمایت ایرانیان ندارند، بلکه با روشهای غیر انسانی و بهرهبرداری از دیگران، عملاً خود را از جامعه ایرانیان و جهان واقعی منزوی کردهاند. مواجهه این گروه با ملت ایران، نه از طریق حمایت مردمی، بلکه با صحنهسازی و خریدن “حضور” افراد آسیبپذیر انجام میشود.
سالاری