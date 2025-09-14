افشای تصاویر پناهندگان اوکراینی در مسیر همایش بروکسل مجاهدین

علیرغم تلاش های بسیار مجاهدین خلق در پوشاندن حضور جمعیت اجاره‌ای در گردهمایی هفته گذشته در بروکسل، تصاویری افشاگر از گوشه و کنار فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به دست میرسند.

فیلم فوق اتوبوس حامل پناهجویان اوکراینی و عرب را نشان می‌دهد که برای شرکت در گردهمایی شصتمین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق عازم بروکسل هستند.

در اتوبوس حامل موطلایی‌های اوکراینی و اعراب محجبه سوری، افراد پوسترهای “شصت سالگی سازمان پرافتخار مجاهدین خلق” را در دست دارند و به زبان مادری از روی متنی که به آنها دیکته شده، می‌خوانند.

سال گذشته یک راننده اتوبوس حامل اعراب پناهنده از کشورهای اسکاندیناوی در حساب کاربری خود در تیک تاک، افشا کرد که هیجده اتوبوس 800 پناهجوی سوری را برای شرکت در گردهمایی مجاهدین در پاریس به این شهر آوردند. در تصاویر منتشر شده، مسافران اتوبوس‌ها در حال خواندن ترانه‌های عربی راهی گردش دو روزه به پاریس هستند.

در حالی که سال گذشته پرچم‌های کشورهای اوکراین و سوریه و خیل تظاهرات کنندگان غیر ایرانی آشکارا در همه تصاویر به چشم می‌خوردند، امسال مجاهدین خلق تلاش کرده بودند که حضور غیر ایرانی‌های اجاره شده، به چشم نیاید.

با این وجود، در گردهمایی هفته گذشته هواداران مجاهدین خلق، پرچم سوریه در میانه پرچم‌های ایران و پرچم‌های حامل نشان مجاهدین خلق نمایانگر حضور پناهندگان سوری در تظاهرات مجاهدین خلق بود.

در ویدئوی منتشر شده اخیر، اگرچه خبری از ترانه و آواز به زبان اوکراینی یا عربی نیست، اما حضور تصنعی افراد درحال خواندن متنی در هوارادی از مجاهدین خلق به روشنی در چشم مخاطب میزند و همچون سالهای گذشته نمایش پایگاه مردمی مجاهدین خلق به استهزاء و افتضاح کشیده می‌شود.