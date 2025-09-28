گفتگوی میزان با اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین خلق در حاشیه جلسه 39 دادگاه

جلسه 39 دادگاه رسیدگی به اتهامات سران مجاهدین خلق، روز سه شنبه 1 مهرماه 1404 در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، با حضور شکات، وکلای مدافع و دادستان و همچنین تعدادی از اعضای جدا شده از سازمان به عنوان شاهد برگزار گردید.

هادی شبانی، صمد اسکندری و فتح الله اسکندری از جمله اعضای جدا شده ای بودند که در این جلسه از دادگاه به عنوان شاهد حضور داشتند. در حاشیه جلسه دادگاه خبرگزاری میزان گفتگویی با این افراد ترتیب داد:

در این گفتگو صمد اسکندری مسعود را با عناوینی همچون جرثومه فساد و جنایت و خیانت توصیف کرد.

او در پاسخ به این سئوال که چرا به سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی می گویند گفت:

فرقه ها شگردشون مغز شوییه،خودشون رو طوری القا می کنن که انگار برگزیده خدا هستند.و به این دلیل فرقه است که از ماهیت فرقه گرایانه استفاده می کنه برای فریب و مغز شویی مفرط که افراد را در چنگال خودش بگیره. بنده به عنوان کسی که هفده سال در حضور این عناصر پلید بودم با جرأت اعلام می کنم مجاهدین یا همان منافقین جرثومه های فساد که برگرفته از خیانت و جنایت هستند در تاریخ معاصر ما شناخته میشوند.

من وقتی فرار کردم رفتم نزد آمریکاییها و این تاریخچه رو برای آمریکایی ها تعریف کردم آمریکاییه خندید گفت ما فکر می کردیم فقط ما جنایتکاریم.

فتح الله اسکندری گفت: قرارگاه اشرف رجوی و یا سایر قرارگاههاش یه قرارگاهی است کاملاً بسته یعنی فردی رو از یه جایی فریب میدن میارن و دیگه امکان خروج نداره.

هادی شبانی عضو جداشده از مجاهدین خلق گفت: من سال 64 وقتی وارد مناسبات سازمان شدم بهم گفتن یه تماس بگیر بگو میخوای بری انگلستان درس بخونی و این اولین و آخرین تماس من بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شکلات پرونده بیان کرد: وکیل متهمان پرونده از ادله ما استفاده می‌کنند در حالی که باید به اقاریر و صحبت‌های موکلین خود مراجعه کند. من روزنامه سازمان مجاهدین را در دادگاه نشان دادم و گفتم که بنا به ادعای خودشان، لیست اسرا را خودشون منتشر کردند. بعضی از این اسرا رو نوشتند استوار دوم و گروهبان سوم یعنی کادر نظامی اما یک لیستی افراد معمولی هستند که مردم و جوانان ملت ایرانند رفتند از کشورشون دفاع کردند.

فتح الله اسکندری در مورد دفاع وکیل متهمان گفت: ایشون داره از حق وکالت خودش دفاع می کنه ولی آیا رجوی هم اجازه میده؟در هفده سالی که من در اسارت رجوی بودم اجازه نداد یک نفر به من زنگ بزنه من اجازه نداشتم به مادرم زنگ بزنم بگم من اینجا توسط رجوی اسیر شدم و من زنده ام این اجازه رو به من نداد چه برسه به وکیل چه برسه به دادگاه .

صمد اسکندری: ما در جلسات متعدد مسعود رجوی شرکت داشتیم بارها از لسان خودش شنیدیم که تمامی اقلام و ادوات جنگی از ریز و درشت تانک و خودرو زرهی فشنگ… از سید الرئیس یعنی صدام دریافت می کنیم رجوی می گفت من و صدام دو زوج جدایی ناپذیر از هم هستیم چون منافع مشترکی داشتند علیه منافع ملت ایران.

چرا در این دادگاه به عنوان شاهد شرکت کردید؟ به عنوان کسی که هفده سال از عمرم را در مناسبات منافقین بودم وظیفه انسانی خودم میدونم که برای آگاهی نسل جوان که در معرض خطر فضای مجازی منافقین قرار دارند ماهیت کثیف و جنایتکارانه اینها رو افشا کنم و مثل من آسیب نبینند .

فتح الله اسکندی :ما آرزو میکردیم که بتونیم یکیمون زنده از این مناسبات بیرون بریم و بتونیم اینها رو افشا کنیم امروز من به این آرزو رسیدم .