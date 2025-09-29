جمعه ای که تعطیل نبود! – قسمت پنجم و آخر

تئاتر زیبای “جمعه ای که تعطیل نبود” قبل از اینکه یک نمایش زیبا و حرفه ای بود، ما را با جنایات سازمانی آشنا کرد که 17000 نفر از مردم ما را کورکورانه ترور کردند. این ترورها هنوز هم ادامه دارد، شاید آنروز با خونریزی و جنایات آشکار همراه بود، اما امروز به این آشکاری و عینیت نیست، امروز صدها زن و مرد در حصارهای این فرقه از لحاظ شخصیتی ، بی هویت شدند، بی آینده شدند، از خانواده های خود قطع شدند، از فرزندان خود جدا شدند، مادران و پدران پیر از جگرگوشه های خود، فرسنگ ها فاصله دارند، از دنیای بیرون و آزاد ایزوله شدند.

آیا این همه جنایت و شقاوت، ترور نیست؟ آیا خدا از این همه جنایت رهبران سازمان خواهد گذشت؟

مسعود رجوی و مریم رجوی، دو لکه ی ننگ تاریخ ایران هستند، مردم ما از ته قلب این دو باعث و بانی جنایات را نفرین می کنند. آرزوی هر ایرانی و ما جداشدگان ، دستگیری و به کیفر رسیدن این جانیان است.

در خاتمه ی این نمایش، دست اندرکاران و بازیگران و مدیران مجموعه ، روی سن حضور پیدا کردند و به احساسات پرشور تماشاگران ، پاسخ دادند.

انجمن نجات استان آذربایجان شرقی ، تلاش کرد با نمایش این تئاتر، کاری نو ارائه کند و عموم مردم را از پنجره ای جدید با جنایات این سازمان آشنا کند، رسالت ما در قالب انجمن نجات ایران، افشای ماهیت تروریستی سازمان مجاهدین خلق و آگاهی بخشی و خدمت به مردم فهیم کشور پهناور ایران است ، باشد روزی برسد که جوانان ما از شر چنین فرقه های مخوفی در امان باشند.