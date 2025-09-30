جایگاه خانواده در تشکیلات تروریستی مجاهدین

قبل از آنکه به جایگاه و اهمیت خانواده در مناسبات و تشکیلات گروه تروریستی مجاهدین پرداخته شود، بایستی تعریف جامع و کاملی از جایگاه و اهمیت خانواده در علم جامعه شناسی – اسلام و فرهنگ مردم ایران ارائه داد و سپس به بحث اصلی یعنی گروه تروریستی مجاهدین و خانواده رسید.

تعریف خانواده

علم جامعه شناسی خانواده را اینگونه تعریف می کند:

“خانواده به گروهی از افراد که با یکدیگر از طریق همخونی نسبت قانونی یا مکان زندگی مشترک وابستگی دارند گفته می‌شود. خانواده در بیشتر جوامع، نخستین و اصلی‌ترین نهاد جامعه پذیری کودکان است”

تعریف خانواده از منظر سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد در آمار جمعیتی سال ۱۹۹۴ خود، خانواده را چنین تعریف کرد:

“خانواده یا خانوار، به گروه دو یا چند نفره‌ای گفته می‌شود که باهم زندگی می‌کنند، درآمد مشترک برای غذا و دیگر ضروریات زندگی دارند و از طریق خون، فرزندخواندگی یا ازدواج با هم نسبت دارند.”

خانواده در فرهنگ ایرانی پایه و ستون اصلی جامعه است وبرای مردم ایران واحدی بسیار ارزشمند است. در ابتدا باید گفت كه خانواده كانون رشد و تعالی فرزندان است. فرزندانی كه قرار است جامعه را بسازند و آداب و رسوم و فرهنگ كشور را در جامعه حفظ كرده و در بقای آن بكوشند.

در جامعه ایرانی به دلیل اینكه در دین اسلام كه دین اكثر مردم ایران است به خانواده تاكید زیادی شده است بنابراین جامعه ایرانی خانواده را بسیار مقدس می داند و در تحكیم و بقای آن كوشش زیادی می كند. در این مقاله ابتدا به فرهنگ خانواده در ایران و تعریف آن می پردازیم .

در اسلام تشكیل خانواده را كه به واسطه عقد نكاح مشروع زن و مرد به وجود مى آید، مایه تكامل و بهروزى دانسته و محیط خانواده اى كه بر اساس معیارهاى دینى پایه ریزى شده باشد را جایگاه آسایش جسم و جان و آرامش روح و روان مى داند.

حال که تعریف مختصری از اهمیت و جایگاه خانواده بیان شد بایستی به جایگاه این نهاد مهم اجتماعی در مناسبات گروه تروریستی مجاهدین پرداخت .

اساسا دیدگاه سازمان تروریستی مجاهدین خلق به “خانواده” به عنوان اصلیترین و مهمترین واحد جامعه، یک دیدگاه فرقه گرایانه و عقب مانده میباشد و نگاه رهبری این سازمان نسبت به “خانواده” تابعی بود از یک متغیر، آن متغیر نیز چیزی جز منافع شخصی و تشکیلاتی رهبری گروه نبود.

یعنی هر جا لازم بود “خانواده” امری مقدس و انقلابی می شد و هر جا منافع سازمان ایجاب میکرد، خانواده، عشق و عاطفه میتوانست تضاد تاریخ و مبارزه تلقی شود.

رهبر گروه زمانی که در برآوردهای نظامی خود دچار ناکامی شده بود، خانواده را عامل شکست فضاحت بار خود تلقی کرد. به اعتقاد او، وفاداری به خانواده رابطه معکوسی با وفاداری به رهبر گروه دارد.

کسی را در تاریخ سراغ نداریم که به خود این جرات و جسارت را داده باشد که مانع ازدواج مردان با زنان و زاد و ولد گردد. اما این اتفاق در گروه تروریستی مجاهدین به رهبری مسعود رجوی و همسرش مریم قجر عضدانلو افتاد و طی سالیان متمادی مانع ازدواج دهها و صدها مرد و زن شدند و بدتر از آن عملیات اجباری طلاق میان همه زنان و شوهران موجود در گروه آغاز شد. کودکان با فریب و اجبار از والدین جدا و به اروپا تبعید شدند. زنان در چارچوب یک مراسم به ازدواج رهبر گروه درآمدند و هرگونه ازدواج نیز در تشکیلات ممنوع اعلام شد. به همه اینها باید این موضوع را افزود که از همان زمان حضور اعضا در عراق نیز، هرگونه ارتباط آنها با خانواده هایشان در ایران ممنوع اعلام شده بود. محدودیت شدیدی که پس از خروج مجاهدین از عراق و انتقال به پایگاه جدیدشان در آلبانی همچنان ادامه دارد. به طور کلی اقدامات انضباطی شدیدی پیرامون خانواده در این گروه برقرار است که اغلب منجر به پریشانی عاطفی طولانی مدت و از هم گسیختگی روابط خانوادگی شده است.

نگارنده بر این باور است که خانواده و ارتباطات خانوادگی به طور جدی می تواند به تضعیف گروه مجاهدین یا فروپاشی آن منجر شود. از این رو سرکردگان گروه هیچ تمایلی برای تغییر رفتارهای خانواده ستیز خود ندارند زیرا هرگونه تغییر می تواند به موجی بزرگ از انشقاق ها از این گروه تروریستی و افشاگری های گسترده علیه آن منجر شود.

محمد حسین سعادت