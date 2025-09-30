فرقه رجوی بار دیگر در برابر حقیقتی که توسط اعضای سابق برملا شده است، سردرگم گردیده و با انتشار بیانیه‌ای آکنده از دروغ و فریب، تلاش می‌کند مسئله اصلی را پنهان کند. این واکنش عصبی به‌روشنی نشان می‌دهد که درد اصلی این فرقه نه دولت ایران است و نه خانواده‌ها؛ بلکه اعضای سابقی هستند که دهه‌ها در این ساختارهای پوسیده زندگی کرده‌اند و امروز به‌عنوان شاهدان زنده، حقیقت تلخ زندگی در اشرف عراق و اشرف ۳ را فاش می‌کنند.

اعضای جداشده دشمنان واقعی رجوی هستند، زیرا آنچه آنان بازگو می‌کنند تجربه زیسته و واقعیت‌های انکارناپذیر است. هیچ دستگاه تبلیغاتی و هیچ شانتاژی نمی‌تواند خاطرات و شهادت‌های کسانی را بی‌اعتبار کند که سال‌های متمادی در تاریکی این فرقه به‌سر برده‌اند.

آنان به‌ خوبی می‌دانند درون این سازمان چه گذشته است: سرکوب فردیت، ممنوعیت ارتباط با خانواده، شست‌ و شوی مغزی و زندگی در محیطی بسته و کنترل‌ شده که هیچ ارتباطی با آزادی و دموکراسی ندارد.

فرقه رجوی همواره کوشیده است تمام منتقدان و مخالفان خود را “عامل” یا “مزدور” جلوه دهد. اما این تاکتیک دیگر کارساز نیست. اعضای جداشده که سالیان طولانی در این ساختارها حضور داشته‌اند، با شجاعت ماهیت واقعی این فرقه را آشکار می‌سازند و به همین دلیل است که فرقه بیش از همه از آنان می‌ترسد.

انجمن نجات آلبانی با افتخار بر تداوم مأموریت خود برای آشکار ساختن چهره واقعی فرقه رجوی تأکید می‌کند.

رجوی می‌تواند جیغ و فریاد بزند، دروغ پراکنی کند و برچسب بزند، اما حقیقتی که از زبان شاهدان مستقیم جاری می‌شود، هرگز خاموش نخواهد شد.

اعضای جداشده دشمنان واقعی و بزرگ فرقه رجوی هستند، زیرا حقیقت را از درون تاریکی های این فرقه به روشنایی روز بیرون می‌آورند.

ما این سازمان را به یک مناظره تلویزیونی دعوت می‌کنیم. اگر فرقه رجوی چیزی برای پنهان کردن ندارد، بپذیرد.

ما می‌دانیم اگر اعضای اشرف ۳ تنها برای پنج دقیقه به یک انتخاب آزاد دسترسی داشتند چه اتفاقی می‌افتاد!

اگر ادعاهای شما درست است، درهای اشرف را به روی خبرنگاران مستقل و خارجی بگشایید تا واقعیت زندگی اعضا آشکار شود.