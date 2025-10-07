در قسمت اول این یادداشت ماده اول این طرح کذایی مورد بررسی قرار گرفت ودر ثبوت عدم صداقت مریم و باند رجوی درخدمت به جمهوریت و آزادی گفته شد … شما فعلا به ساختار تشکیلاتی خود نشان داده اید که التزامی به جمهوریت و کثرت گرایی ندارید و برعکس همه چیز را قربانی توهمات مسعود […]

در قسمت اول این یادداشت ماده اول این طرح کذایی مورد بررسی قرار گرفت ودر ثبوت عدم صداقت مریم و باند رجوی درخدمت به جمهوریت و آزادی گفته شد … شما فعلا به ساختار تشکیلاتی خود نشان داده اید که التزامی به جمهوریت و کثرت گرایی ندارید و برعکس همه چیز را قربانی توهمات مسعود رجوی روان پریش کرده اید! و…

ماده دوم طرح مریم رجوی:

آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و فضای مجازی

انحلال سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس، لباس شخصی‌ها، بسیج ضد مردمی، وزارت اطلاعات، شورای انقلاب فرهنگی و همه گشت‌ها و نهادهای سرکوبگر در شهر و روستا و در مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات و کارخانه‌ها.

شما موردی از التزام عملی مجاهدین خلق به آزادی بیان را نمیتوانید نشان بدهید و زمانی که این مسئله را درمورد نزدیک ترین افراد که اعضای شما باشند در شکل خشنی نقض میکنید، کسی نمیتواند قبول کند که آزادی دیگران را در آینده موهومی که مطرح کرده اید تضمین خواهید کرد و بنابراین و به خاطر جلب اعتماد عمومی هم که شده، ابتدا این آزادی بیان و … را در درون مناسبات و تشکیلات بسته خودتان پیاده سازی کنید. ببینید آیا تحمل این موضوع را حتی اگر شده در مدت زمانی کوتاه دارید و یا خیر!

مثلا به اعضای خود اطمینان بدهید که حرف های فروخورده چهل واندی ساله خود را بر زبان آورند و متوجه شوید که آنها چه مراحل دردناکی از نظر زبان بسته بودن میگذراندند و چه ظلم بزرگی را از بابت نداشتن حق آزادی بیان متحمل شده اند و شما مسئولین سازمان چه جنایتی از بابت بستن دهان هزاران نفر، زندانی و شکنجه و حتی سر به نیست کردن آنها انجام داده اید!

من ازعواقب عملکرد مسئولین مجاهدین در این مورد آگاهم و خود خاطرات تلخ زیادی از بابت این نامردمی ها دارم و قتل فجیع برادر زاده 25 ساله ام یاسر اکبری نسب که به طور ساده مطرح میکرد که هر عضو مجاهدی حق هواخوری و گشتن در شهر و اظهار عقیده را دارد ، نمونه روشن و ساده این ادعایم میباشد. شما مسئولین فرقه ی رجوی با کشتن فجیع او در مرداد 1385 در قرارگاه اشرف و صرفا بخاطر طرح یک حقوق ابتدایی انسانی چه جنایت بزرگی را مرتکب شدید و آنگاه صحبت از آزادی بیان برای مردم میکنید و دراین ادعا چقدر بی شرم حضور دارید!

کسانی که این کارنامه ننگین را دارند، چگونه میتوانند آزادی بیان واحزاب و… را گرامی بدارند؟!

صحبت از انحلال نهادهای مختلف حکومتی ایران کرده و روشن ننموده اید که به جای این نهادها که به هر ترتیبی تنها حافظ استقلال و یکپارچگی کشورند، چه چیز را خواهید گذاشت؟

ارتش کذایی آزادی بخش خودتان را با آنهمه کارنامه ننگینی که با خود حمل میکند؟

ارتشی که افتخارش جاسوسی به نفع غدارترین دشمنان مردم ایران میباشد؟

ارتشی که بزرگترین افتخارش شرکت در جنگ تحمیلی برعلیه کشور عزیزمان میباشد ودراین جنگ نقش چرخ پنجم کالسکه جنگی دشمن را به عهده داشت؟

تشکلی که به دشمنان مردم ایران وجهان کمک میکند که اطلاعات بیشتری از ساختارهای کشور جمع آوری کرده تا تجاوزگران و سلطه ورزان بهتر بتوانند خرابکاری های خود علیه مردم ایران را ساماندهی کرده و ضربات هرچه بیشتری را بر پیکر ایران وارد کنند؟

در شرایط فعلی ایران، نیرویی که بتواند جای نیروها و تشکل های موجود را که شما خام خیالانه درصدد برچیدن آن هستید ، وجود ندارد و بعبارت دیگر ایران درخلاء آلترناتیوی بسر میبرد و بنابراین شما با طرح برانداختن خیالی نهاد های موجود درصدد خلع سلاح مردم ایران وتکه پاره کردن آن میباشید و این نیت شوم شما عمیقا در راستای نقشه ایجاد اسرائیل بزرگ میباشد که به معنی خلع ید از تمام نیروهای مردمی و میهن دوست در آسیای غربی است!

شما با این پیشنهاد جنایتکارانه خود این توقع را ازمردم ایران دارید که مددکارتان باشند؟

چنین چیزی ممکن نیست و بیهوده آب در هاون نکوبید!

ادامه دارد…

رضا اکبری نسب – عضو خانواده ی اسرا و جانباختگان رجوی