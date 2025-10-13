رجوی بر روی صندلی متهم نشست و از خودش دفاع کرد

بیش از یک سال پیش دادگاهی در تهران برای رسیدگی به جرایم و اتهامات تروریستی سران مجاهدین خلق درحال برگزاری است. این دادگاه به اتهامات و اقدامات و عملیات های تروریستی و رهبری تمام جرایم تروریستی 104 نفر از سران و تصمیم و استراتژی سازمان فرقه مجاهدین رسیدگی می کند. رئیس دادگاه حجت الاسلام دهقانی […]

بیش از یک سال پیش دادگاهی در تهران برای رسیدگی به جرایم و اتهامات تروریستی سران مجاهدین خلق درحال برگزاری است.

این دادگاه به اتهامات و اقدامات و عملیات های تروریستی و رهبری تمام جرایم تروریستی 104 نفر از سران و تصمیم و استراتژی سازمان فرقه مجاهدین رسیدگی می کند. رئیس دادگاه حجت الاسلام دهقانی و شکات متشکل از خانواده ها و قربانیان ترور در 40 سال گذشته – ادارات و ارگانهای نظامی و غیر نظامی که اموال و سرمایه های ملی در اختیار آنها توسط مجاهدین منهدم و صدمات مالی هنگفت وارد کرده اند.

شهود غریب به 200 نفر از اعضای سابق مجاهدین خلق که خود قربانیان رهبری فرقه بوده اند و همگی از سوی فرقه متحمل خسارت از جمله اتلاف عمر و زندان و شکنجه و … شده اند می باشند و همچنین شاهدان دیگری که در طی سالیان شاهد عملیات ها و اقدامات خرابکارانه توسط رهبری فرقه بوده اند چه در داخل ایران و چه در خارج کشور برای ادای شهادت در جلسات متعدد دادگاه حضور یافته و شهادت به مستندات خود داده اند.

اکنون چرا می گوییم مجاهدین در دادگاه شرکت می کنند.

در شروع دادگاه تا جلسات زیادی فرقه رجوی با تمسخر و شیادی عنوان می کرد مجاهدین از سال 1360 حکم بغی گرفته و محکوم به اعدام شده اند و دادگاه را جدی نگرفتند و شانتاژ فرقه ای در رسانه های خود بروز می دادند.

اما بعد از جلسات اخیر سازمان مجاهدین قضیه را جدی گرفته و با به میدان آوردن سخنگوی خود که زبان رهبری فرقه می باشد بطور مجازی در روی صندلی متهم حاضر می شود و از خود دفاع می کند.

بطور مثال در جلسه 40 دادگاه که جنایات تروریستی در عملیات موسوم به چلچراغ (مهران) را بررسی و رسیدگی می کرد بحث ترور و کشتار 8000 نفر نیروی سرباز در مهران و همچنین سرقت اموال ملت در شهر مهران و دادن به دشمن بعثی مطرح شد. رجوی شخصأ روی صندلی متهم حاضر شده و از زبان سخنگویش گفت آمار 8000 نفر کشته درست نیست ما یک سوم آنرا کشته ایم و بقیه زخمی شدند و هر جا مجاهدین به زخمی ها برخورد می کردند قطعأ به وضعیت آن مجروحان رسیدگی می کردند!! (بخوانید تیرخلاص می زدند)

این یک نمونه از جواب سئوال قاضی توسط رجوی و شرکت در دادگاه و سئوالات دیگری هم توسط سخنگوی مجاهدین پاسخ داده شد که در مستندات جلسه 40 دادگاه موجود است .

و مورد دیگر از جواب مجاهدین به سئوال دادگاه در مورد مصادره اموال بود که مجاهدین با ارائه سند از فردی به نام نعمت اولیایی در استان مازندران از خود دفاع کرده و با مصادره اموال مخالفت کردند.

عباس کرمی