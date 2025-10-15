مجاهدین خلق؛ استاد نشر اکاذیب

در روزهای اخیر، رسانه‌های وابسته به سازمان تروریستی مجاهدین خلق با انتشار ویدئوهایی از داخل زندان قزلحصار مدعی شدند گروهی از زندانیان در اعتراض به اعدام هم‌بندی‌های خود دست به اعتصاب زده‌اند. اما بررسی‌های دقیق‌تر و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد واقعیت با آنچه در این ویدئوها نمایش داده شد تفاوت دارد. افرادی که در فیلم […]

در روزهای اخیر، رسانه‌های وابسته به سازمان تروریستی مجاهدین خلق با انتشار ویدئوهایی از داخل زندان قزلحصار مدعی شدند گروهی از زندانیان در اعتراض به اعدام هم‌بندی‌های خود دست به اعتصاب زده‌اند. اما بررسی‌های دقیق‌تر و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد واقعیت با آنچه در این ویدئوها نمایش داده شد تفاوت دارد. افرادی که در فیلم دیده می‌شوند، در حقیقت اعضای یک باند سرقت مسلحانه و خشن بوده‌اند که با سلاح‌های کلاشنیکف وارد منازل مردم شده و با تهدید، ارعاب و ایجاد رعب، اموال شهروندان را سرقت می‌کردند.

ماهیت واقعی ماجرا

این باند مسلح با ایجاد رعب و وحشت، در شب‌هنگام به خانه‌های مردم حمله می‌کرد و دارایی‌ها، زیورآلات و حتی وسایل شخصی خانواده‌ها را به سرقت می‌برد.

در یکی از این سرقت‌ها، حضور ناگهانی و رفتار خشونت‌آمیز اعضای باند موجب شوک شدید یک دختر خردسال و بروز لکنت زبان در او شد.

با شکایت خانواده‌های متعدد و مستندات روشن، این افراد پس از محاکمه در دادگاه و طی مراحل قانونی، محکوم و احکامشان اجرا شد.

دروغ‌پردازی رسانه‌ای با چهره دفاع از حقوق بشر

سازمان تروریستی مجاهدین خلق به سرکردگی رجوی، که پیشینه‌ای طولانی در اقدامات خشونت‌آمیز و تروریستی دارد، بار دیگر تلاش کرده است تا با تحریف واقعیت، چهره‌ای مظلوم از مجرمان خطرناک بسازد. در روایت رسانه‌ای آنان، زندانیان مسلح و محکوم به اعدام، به عنوان «معترضان سیاسی» معرفی شده‌اند — اقدامی که مصداق آشکار جعل واقعیت و فریب افکار عمومی است.

نقض اصول اخلاقی و حقوق بشری در روایت‌سازی دروغین

حقوق بشر، پیش از هر چیز، بر راستی و بی‌طرفی استوار است.

زمانی که گروهی با هدف سیاسی یا تبلیغاتی واقعیت را تحریف می‌کند، نه تنها از عدالت دفاع نکرده، بلکه حقوق قربانیان واقعی جرم را نادیده گرفته است.

دفاع از انسان‌ها ارزشمند است، اما تنها زمانی که مبتنی بر حقیقت و انصاف باشد.

جمع‌بندی

فیلم‌هایی که از زندان قزلحصار منتشر شد، نشان‌دهنده اعتصاب یا اعتراض مدنی نبود، بلکه نمونه‌ای از تحریف آگاهانه واقعیت از سوی سازمانی است که سابقه طولانی در خشونت و دروغ‌پردازی دارد.

نشر این قبیل ویدئوها نه دفاع از حقوق بشر، بلکه بهره‌برداری سیاسی از رنج دیگران است.

شناخت این روش‌های فریب و اطلاع‌رسانی شفاف، گامی مهم برای مقابله با جریان‌های افراطی و ضدایرانی به شمار می‌رود…

فریدون ابراهیمی جداشده از سازمان رجوی و عضو فعال انجمن‌نجات البرز