دست و پا زدن های رجوی برای ماندن در عراق

بعد از سرنگونی صدام حسین و رژیم بعث، دولت جدید عراق به رجوی و سرانش ابلاغ کرد تا پادگان اشرف را تخلیه کنند.

اینجا بود که رجوی ها قوه شیادی شان را به کار گرفتند؛ آنها پادگان اشرف را به چند قسمت تقسیم کردند و برای هر قسمت یک سند جعلی همراه با مهر جعلی دولت قبل درست کردند. به این ترتیب هر کدام از این اسناد مالکیت را به نام یکی از مسئولین و کادرها زدند. از آسایشگاه ها گرفته تا زمین های ورزش، سالن اجتماعات، زمین های صبحگاه، ژنراتورهای برق، پمپ بنزین و … .

سئوال اینجاست کادرها و مسئولین رجوی هزینه خرید قسمت های مختلف پادگان اشرف را از کجا آوردند؟!

من در ارکان کار می کردم، معمولاً نفراتی که در ارکان کار می کنند کم و بیش در جریان خبرها هستند. خبرها سریع به ارکان می رسید. در نشست ارکان نشسته بودیم، مسئولیت ارکان مقر بر عهده زنی بنام فیروزه بود. فیروزه در نشست گفت دولت جدید عراق به سازمان ابلاغ کرده پادگان اشرف متعلق به عراق و مردم عراق است و باید هر چه زودتر تخلیه شود.

او در ادامه تاکید کرد که خبرهایی که در نشست گفته می شود بیرون درز نکند: “اگر متوجه شده باشید یک سری نفرات مشغول متراژ کردن مقر هستند مقرهای دیگر هم همین کار را دارند می کنند .سازمان دارد برای اماکن و …. سند و مُهر دولت قبل را درست می کند. تمام پادگان اشرف به چندین قسمت تقسیم می شود و بنام مسئولین و کادرها می شود سازمان با این کار دهان دولت جدید عراق را با اسناد ارائه شده می بندد. ”

یکی از نفرات در نشست سئوال کرد و گفت یعنی شما می گویید سازمان دارد سند و مُهر جعل می کند! فیروزه با لحن تند به آن نفر گفت به تو ربطی ندارد.

به هر ترتیب تمام پادگان اشرف را با اسناد جعلی و مُهرهای تقلبی بنام کادرها و مسئولینشان کردند. فکر کنم یک ماهی از این داستان گذشت با معاون ارکان نشست داشتیم. در نشست گفت:” یک هیئت عراقی چند روز پیش برای تعیین تکلیف به اشرف آمدند برادر رحمان، برادر احمد واقف و خواهر مژگان از آنها استقبال کردند. اسناد خریداری شده پادگان اشرف را به هیئت تحویل دادند و به آنها گفتند طبق این اسناد ما پادگان اشرف را از دولت قبل خریداری کردیم.”

رجوی می خواست پول هنگفتی بابت اشرف از دولت جدید عراق بگیرد. هیئت عراقی به سران رجوی گفته بودند در هیچ اسناد دولتی خرید پادگان اشرف از دولت قبل ثبت نشده اسناد و مُهرها دست ساز هستند و غیر قانونی. تمام امکاناتی که در پادگان اشرف وجود دارد متعلق به دولت عراق و مردم عراق است. رجوی و سرانش عقب نشینی کردند و حرفی برای گفتن نداشتند. دولت عراق به آنها ابلاغ کرد تمام امکانات از خودرو و لودرها، بُلدیزرها و امکانات سرمایه ای در اشرف باقی می ماند و حق جابجایی آنها را ندارند. دولت عراق در پادگان اشرف یک محوطه خیلی بزرگی را در نظر گرفت و دور تا دور محوطه را خاک ریز زد و تمام خودروهای سبک و سنگین را در محوطه جا داد و بنام مردم عراق ثبت شد.

رجوی ضربات متعددی در عراق خورد و از طرفی خیلی به خودش می بالید و از رو نمی رفت.

دولت عراق اشرف و تمامی امکانات را از رجوی گرفت. رجوی و سرانش و اسیران نگون بخت به محلی بنام لیبرتی در نزدیکی بغداد منتقل شدند. دولت عراق در لیبرتی هم رجوی را تحمل نکرد و کلاً آنها را از عراق بیرون کرد.

به این ترتیب رجوی راهی نداشت جز این که نیروها را بر اساس توافقات بین امریکاو سازمان ملل و .. به آلبانی منتفل کند.

امیدوارم ماهیت رجوی و سرانش برای دولت آلبانی روشن شود و از کشور آلبانی آنها را بیرون کنند و تمامی اسیران آزاد شوند و بدنبال زندگی خود بروند.

به امید آن روز

فواد بصری