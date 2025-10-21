دزدی سازمان مجاهدین از مردم و ارتش عراق

در زمان بمباران کشور عراق توسط آمریکا و هم پیمانانشان، اوضاع عراق به شدت به هم ریخته و آشفته شده بود. هیچ امنیتی وجود نداشت و هرج و مرج همه جا را گرفته بود. ارتش عراق که عملاً شکست خورده بود، از هم پاشیده بود. ماشین ها و ادوات نظامی در جا به جای جاده […]

در زمان بمباران کشور عراق توسط آمریکا و هم پیمانانشان، اوضاع عراق به شدت به هم ریخته و آشفته شده بود. هیچ امنیتی وجود نداشت و هرج و مرج همه جا را گرفته بود. ارتش عراق که عملاً شکست خورده بود، از هم پاشیده بود. ماشین ها و ادوات نظامی در جا به جای جاده ها و شهر و روستاها رها شده بودند. علاوه بر اینها، ماشین های شخصی مردم را هم می شد در گوشه و کنار دید، مردمی که اموالشان را رها کرده بودند و جانشان را برداشته بودند و فرار کرده بودند به این امید که بعد از خوابیدن سر و صداها برگردند و آنها را بردارند.

در این میان سازمان مجاهدین خلق اما، بیکار ننشسته بود و مثل همیشه به دنبال منافع خودش بود.

مجاهدین خلق این بار شروع به جمع آوری غنائمی کرده بودند که متعلق به آنها نبود؛ دزدی از مردم و دولت عراق!

سازمان ماشین های شخصی و ادوات و ماشین های نظامی را از سطح شهرها و جاده ها جمع آوری میکرد به داخل قرارگاه منتقل می کرد.

من قبل از اینکه به سازمان بپیوندم، در ایران نقاشی ماشین و کمی صافکاری کار کرده بودم. فرمانده ام من را صدا زد و با هم به پارکینگ خودروها رفتیم و تعدادی خودرو نشان من داد که کمی آسیب دیده بودند. گفت اینها را به یگان ما دادند که درست کنیم تا سازمان بفروشد چون الان نیاز به پول دارد. دو نفر از بچه های یگان را هم برای کمک آورده بود. من کار را شروع کردم. دیدم که فرمانده به آن دو نفر گفت پلاک های خودروها را بکنند. آنها هم پلاکها را کندند و به فرمانده دادند و او با خودش برد.

خودروهای نظامی را به طور کامل رنگ آمیزی می کردند و به مردم روستا می فروختند. خودروهای شخصی را هم تعمیر می کردند و پس از تعویض پلاک های اصلی با پلاکهای قلابی خودشان آنها را می فروختند.

به راستی که سازمان مجاهدین خلق از هیچ ظلمی در حق مردم عراق فروگذار نکرد. در زمان صدام حسین که در کنار نیروهای بعثی، اکراد عراق را به خاک و خون کشیدند تا حکومت اربابشان حفظ شود. بعد از صدام هم اموال کشور و مردم عراق را غارت کردند و راهزنی کردند.

حالا هم که برای نابودی ایران و ایرانی دست به همه کاری می زنند. از کشتن هموطن خود تا مزدوری برای آمریکا و اسرائیل. مردم ایران به خوبی این خائنین بالفطره را شناخته است و جایگاه سازمان مسعود جایی به جز زباله دان تاریخ نیست.

محمود آسمان پناه