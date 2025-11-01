با نسل جوان خودتان چه کردید؟!

این روزها که کف گیر تشکیلات رجوی به ته دیگ خورده و نیازمند روحیه سازی نیروها از یک طرف، جذب نیرو از طرف دیگر و بازسازی وجهه اش از سمتی دیگر است، مریم رجوی شو تبلیغاتی راه می اندازد و وانمود می کند که نسل جوان امروز طرفدارش هستند و مسعود رجوی در پیامش از […]

این روزها که کف گیر تشکیلات رجوی به ته دیگ خورده و نیازمند روحیه سازی نیروها از یک طرف، جذب نیرو از طرف دیگر و بازسازی وجهه اش از سمتی دیگر است، مریم رجوی شو تبلیغاتی راه می اندازد و وانمود می کند که نسل جوان امروز طرفدارش هستند و مسعود رجوی در پیامش از نسل Z سخن به میان می آورد!

وقاحت البته در این زوج همیشه وجود داشته است و در کمال بی شرمی می توانند حقایق را وارونه جلوه بدهند.

شاید نسل جوانی که اینها را نمی شناسند، درجایی فریفته شعر و شعارهایشان بشوند که البته نسل جوان امروزی باهوش تر و متمرکزتر از این هستند که به راحتی فریب اشخاص معلوم الحالی همچون مریم و مسعود رجوی مفقود الاثر را بخورند، اما ماها و نسل ما سالها شاهد سوء استفاده های رجوی از نسل جوان بوده و هستیم.

همین زوج متوهم، در زمان جنگ اول خلیج کودکان را به بهانه فرار از خطر، از والدینشان جدا کردند و به کشورهای مختلف اروپایی منتقل کردند. این بچه ها در شرایط بسیار نابهنجار بزرگ شدند و خاطرات و مستندات بسیاری در این باره وجود دارد.

رجوی به این حد از ظلم هم اکتفا نکرد و وقتی این کودکان به سن بلوغ و نوجوانی و جوانی رسیدند، آنها را با ترفندهای مختلف دوباره به عراق کشاند.

این شد که بعد از مدتی همان کودک سربازانی که در اشرف به اصطلاح لباس ارتش را به تن کرده بودند از سازمان راضی نبودند و خواهان جدائی شدند اما از آنجائی که خروج ممنوع شده بود اگر کسی می خواست از سازمان جدا شود باید زندان ابوغریب را تحمل می کرد النهایه معلوم نبود زنده در می آید یا خیر !

می خواهم بگویم مریم رجوی امتحانش را از پیش سر نسل جوان، پس داده است و اشاره کنم حدود 400 نفر را که همان کودک سرباز بودند از جوامع اروپائی و آمریکایی به عراق آوردند سئوال این است از بین این تعداد الان چند نفر در اشرف 3 باقی مانده اند؟

تا جایی که من اطلاع دارم کمتر از 50 نفر باقی مانده اند، چرا این همه از سازمان بیزار و گریختند و حالا هم در اقصی نقاط دنیا علیه سازمان فعالیت و دست به افشاگری می زنند!

آنها چه کسانی بودند؟ جوانانی بودند که وقتی وارد تشکیلات شدند زیر 20 سال داشتند ، در همین جا از رهبری سازمان سئوال دارم شما چه کردید که پاره تن شما از شما جدا شدند از پسر مسعود رجوی گرفته تا بقیه !!

می خواهم نکته ای به مریم رجوی بگویم شما اگر شکست خوردید، اگر روز به روز به عقب رفتید، اگر ریزش دارید، اگر در سراشیبی سقوط قرار دارید، علتش یک چیز بیش نیست چرا که از روز اول صادق نبودید و همواره با فریب و حقه، کارتان را پیش بردید اما این ترفند دیگر جوابگو نیست و دستتان رو شده است.

اینهایی هم که دور شما به عنوان نیروی جوان فریب شما را خورده اند و در برنامه شما شرکت کردند دیر یا زود شما را تجربه خواهند کرد شما آن امام زاده ای نیستید که دور شما حلقه زدند بزودی رسوائی اش برای شما می ماند و سیاهی از آن زغال است و بس.

محمد رضا گلی