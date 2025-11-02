استفاده ابزاری رجوی از نمادهای ملی و مذهبی

رسانه های مجاهدین خلق در روزهای اخیر همزمان با فرا رسیدن روز 7 آبان به عنوان گرامیداشت روز کوروش اعلام کرده اند براساس رویدادنامه نبونید، در تاریخ 7 ابان 539 (پیش از میلاد) کوروش وارد دولت شهر بابل شد و یهودیان اسیر را آزاد کرد. روز کوروش هر ساله توسط مردم ایران گرامی داشته میشود. مسعود رجوی سرکرده فرقه تروریستی مجاهدین خلق که در طی عملکرد سالیان تلاش کرده از مفاهیم و مبانی و نمادهای ملی و مذهبی استفاده ابزاری نماید و در حالیکه در محتوا هیچ اعتقادی به آنها ندارد و در ضدیت کامل با آنها می باشد طی روزهای اخیر در رسانه ها و ارگان های تبلیغاتی خود از جشن و بزرگداشت کوروش کبیر پادشاه باستانی ایران سخن می گوید. آنچه مشخص است برنامه اصلی این گروه ایجاد اغتشاش و هرج و مرج تحت پوش بزرگداشت کوروش کبیر است.

براساس تجارب گذشته از عملکرد این فرقه ضدایرانی آنها در نظر دارند با به راه انداختن تجمع های اعتراضی تحت پوش مبارزه بر علیه مفاسد و مشکلات اقتصادی در کشور و سپس به انحراف کشیدن این حرکت های اعتراضی اجتماعی با شعارهایی با مضمون سیاسی و ضد حکومتی از آن سو استفاده نمایند. تشویق هواداران برای حضور در این بزرگداشت و تحریک آنها به درگیری با نیروهای انتظامی و گرفتن فیلم و عکس جهت بهره برداری تبلیغاتی در رسانه هایشان از دیگر اهداف فرقه مجاهدین خلق تحت پوش گرامیداشت روز کوروش کبیراست. ولی صرف نظر از این اهداف مسعود رجوی در جریان یکی از نشست ها در رابطه با هدف اصلی وی برای انتخاب آرم شیر خورشید و نصب آن روی پرچم ایران که در مناسبات های مختلف مورد استفاده مجاهدین خلق قرار می گرفت، می گفت: هدف اصلی ما خارج کردن پرچم و آرم شیر خورشید از دست سلطنت طلب هاست و ما می خواهیم آنها را در استفاده از نمادهای ملی خلع سلاح کنیم!

رجوی سپس به تشریح نمادهای اصلی شیر خورشید از دیدگاه خودش نمود و گفت: ما هیچ اعتقادی به پادشاهان گذشته ایران نداریم. همه آنها مظاهر ظلم و استثمار بودند و هزاران کارگر را برای ساختن کاخ های خود به بردگی گرفتند و کشتند. کوروش هم یکی از این پادشاهان بود که در تاریخ تحریف شده ما از وی به عنوان پادشاه دادگر و بنیان گذار حقوق بشر نام برده میشود. کوروش هم همانند دیگر پادشاهان تاریخ ایران فردیت کت و کلفتی داشت و با لشکر کشی به کشورهای همسایه بسیاری از آنها را کشت . کوروش و دیگر پادشاهان سالیان با زور بر گرده مردم سوار بودند و آنها را استثمار می کردند. رجوی سپس ادامه داد ما شیر خورشید را اینگونه تفسیر می کنیم. شیر آن حضرت علی، شمشیر آن ذوالفقار و خورشیدش حضرت فاطمه است. البته رجوی هم در اینجا ذات نفاق خود را نشان داد. چون در محتوا هم هیچ اعتقادی به امامان و مبانی اسلام نداشت.

وی سپس ادامه داد ما برای جلب نظر ایرانیان ساکن اروپا و همچنین دوستان عضو شورای ملی مقاومت مجبوریم از نمادهای باستانی و ملی حمایت کنیم وگرنه نظر من را بخواهید گور پدر اجداد و نیاکان و پادشاهان تاریخی با آن فردیت زمخت و کلفتشان، البته رجوی به هیچ یک از سمبل ها و مظاهر ملی و اسلامی اعتقاد نداشت، او فقط خودش را می پرستید. رجوی با استفاده از تز هدف وسیله را توجیه می کند برای رسیدن به اهداف ضد ملی و اسلامی و انسانی از هر شیوه ای استفاده می نمود. تجلیل این روزهای رجوی و سایت های فرقه اش از روز کوروش و گرامیداشت صوری آن بهانه ای است برای تحریک احساسات و فریب جوانان به خواسته و اهداف نامشروع خود در زمینه ایجاد هرج و مرج و تشنج و درگیری دست بزند، که همانند همیشه با هوشیاری مردم و نسل جوان که بخوبی با ذات نفاق وی آشنایی دارند در نطفه خفه خواهد شد و به اهداف خود نخواهد رسید.

علی اکرامی