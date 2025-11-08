یادبود زنده‌یاد محمود دهقان در مقر انجمن نجات آلبانی در تیرانا، مراسمی ساده اما پُر از احساس برای گرامی‌داشت یاد و خاطره‌ آقای محمود دهقان برگزار شد؛ انسانی آرام، صمیمی و رنج‌کشیده که سال‌های زیادی از عمر خود را در اسارت فکری و روانی فرقه‌ رجوی سپری کرد. محمود از جمع ما بود، از یاران […]

یادبود زنده‌یاد محمود دهقان

در مقر انجمن نجات آلبانی در تیرانا، مراسمی ساده اما پُر از احساس برای گرامی‌داشت یاد و خاطره‌ آقای محمود دهقان برگزار شد؛ انسانی آرام، صمیمی و رنج‌کشیده که سال‌های زیادی از عمر خود را در اسارت فکری و روانی فرقه‌ رجوی سپری کرد.

محمود از جمع ما بود، از یاران جداشده‌ای که با شجاعت راه آزادی و انسانیت را برگزیدند. او مدتی پیش به آلمان رفت تا زندگی تازه‌ای را آغاز کند، اما متأسفانه بیش از ده روز است که خبر درگذشت او به ما رسیده است.

اعضای انجمن نجات آلبانی با اندوه عمیق، یاد او را گرامی داشتند و با قرائت فاتحه و سخنان یادبود، از سال‌های پررنج و شجاعت او در مسیر رهایی یاد کردند.

انجمن نجات آلبانی درگذشت آقای محمود دهقان را به خانواده، دوستان و تمامی یاران جداشده تسلیت می‌گوید و بر ادامه‌ راه انسانی خود برای حمایت از اعضای رهاشده از فرقه‌ی رجوی تأکید می‌ورزد.

روحش شاد و یادش گرامی باد.

انجمن نجات آلبانی

تیرانا – نوامبر ۲۰۲۵