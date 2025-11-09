نقشه های شوم رجوی برای نسل زد

یکی از مفاهیمی که از چند سالی است باب شده و خیلی‌ها آن را به کار می‌برند، نسل زد (Z) است. هر گروه و دولتی که بخواهد برای آینده برنامه ریزی کند می داند یکی از موضوعات مهم جلب توجه این نسل به عنوان نسلی است که قرا راست زمام امور را به دست بگیرند، […]

یکی از مفاهیمی که از چند سالی است باب شده و خیلی‌ها آن را به کار می‌برند، نسل زد (Z) است. هر گروه و دولتی که بخواهد برای آینده برنامه ریزی کند می داند یکی از موضوعات مهم جلب توجه این نسل به عنوان نسلی است که قرا راست زمام امور را به دست بگیرند، مخاطب باشند و یا هواداری گروه و حزبی را به عهده بگیرند.

نسل زد یا نسل نت به افرادی تلقی می‌شود که تقریباً بین سال‌های 1995 تا 2010 متولد شده‌اند. این نسل از همان ابتدای کودکی وقتی چشمان خود را به روی دنیا گشودند، توانستند پیشرفت اینترنت و سایر ابزارهای هوشمند دنیا را ببینند و اصلاً به همین خاطر به آن‌ها نسل نت (اینترنت) یا بومی‌های دیجیتال گفته می‌شود.

و اما رجوی بدون مطالعه وشناخت کامل و دقیق بخاطر اینکه از قافله عقب نماند روی این نسل و واژه زد موج سواری می کند و در نمود عملی آن هم مریم رجوی تعدادی جوان از کشورهای مختلف مانند دعوتی های میتینگ های موقت دور خود جمع کرده صرفأ جهت یک ملاقات کوتاه و تهیه فیلم وعکس و بعد از آن ادعا کرده نسل زد جامعه به سوی او سمت و سو گرفته و در یک استراتژی جدید آنها با نسل زد به مبارزه و مقاومت ادامه می دهند.

اگر بخواهیم بیشتر به این نسل زد بپردازیم باید به نسل های دیگری قبل از نسل زد هم اشاره کنیم .

اکنون چهار نسل در دنیا حضور دارند:

1-نسل بی – که آنهایی هستند که شاهد اتفاقات پساجنگ جهانی دوم هستند و تعداد کمی از آنها در قید حیات هستند.

2-نسل ایکس – این نسل هم درخلال سالهای 1960 میلادی تا 1979 به دنیا آمده اند این نسل نسل تجمل گرایی لقب گرفته اند .

3-نسل وای – این نسل هم خلال سال های 1980 تا 1994 متولد شده اند وبا نسل اولیه اینترنت رشد کرده اند و نسلی پرسشگر و خود محور لقب گرفته اند.

4- و اما نسل زد و نسل مورد بحث امروز آنهایی هستند که از سال های 1990 تا 2010 به دنیا آمده اند. این نسل به نسلی آنلاین هم معروف هستند یعنی که این نسل در فضای مجازی و دنیای آنلاین و شبکه های اجتماعی رشد کرده و تغذیه شده اند محدوده سنی آنها از 10 الی 24ساله هستند.

این نسل در زمانی متولد شده اند و رشد کرده اند که تغییرات تکنولوژی زیادی در دنیا و جامعه رخ داده است. در نتیجه این نسل نسلی فراشناختی ظهور پیدا کرده در یک کلام و به زبان ساده این نسل عادت کرده کار روزمره را بدون حرکت و اقدام فیزیکی انجام دهد.

مثلا تحقیق مجازی که چه بخرد چه انتخاب کند و چه راهی برود و چه کاری پیدا کند.همه اش غیر فیزیکی و آنلاین و حتی در این نسل برای تهیه هر گونه مایحتاج روزمره قدم برنمی دارند و از طریق آنلاین اقدام می کنند و به همین دلیل نسلی وابسته شدید به تکنولوژی و نسلی تنبل نام گرفته اند.

از آنجایی که این نسل مستمرأ آنلاین و وابسته به فضای مجازی هستند به نام نسلی همیشه حاضر نام گرفته اند و به همین دلیل رجوی قصد دارد تا از طریق فضای مجازی این نسل را بفریبد.

رجوی یک بار در سال های 57 تا 60 از نسلی ساده دل وتازه وارد انقلاب شده سوء استفاده کرد و از آنها نسلی ساخت که با واژه میلیشیا وسایر القاب آنها را رودر روی مردم قرار داد و آنها را به نقطه ای کشاند که وارد ترور و اقدام مسلحانه و کشتار کرد و تقریبأ از آن نسل که رجوی در اوایل انقلاب فریب داد شاید انگشت شمار در تشکیلات مجاهدین باقی مانده همه را به فنا داد و اکنون رجوی فرصت طلب دندان تیز کرده برای فریب نسل زد و به قهقرا بردن آنها.

نام ساختگی رجوی برای نسل زد آتش است و این نقشه شومی است که برای این نسل در سر دارد.

عباس کرمی