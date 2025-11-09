مجاهدین خلق| از تنفر عمومی تا مرگ هویتی

مجاهدین خلق بیتردید در فضاحتبارترین شرایط خود قرار دارند؛ وضعیتی تحقیرآمیز که از همه جا رانده شدهاند و البته ملت ایران هم بیش از همیشه نفرت خود از این گروه تروریستی را نشان میدهد؛ حالا یک پرسش مهم در کار است؛ آنکه سرنوشت این گروه چه میشود؟ حال بازمیگردیم به روزهای حال و حاضر و […]
حال بازمیگردیم به روزهای حال و حاضر و وضعیت گروه تروریستی مجاهدین – اساسا اینکه چرا مجاهدین به این حد از خیانت و سرسپردگی رسیدند جای بحث جداگانه ای دارد اما خالی از لطف نیست که اشاره ای داشته باشیم به دلایل عدم مقبولیت آنها نزد مردم.
پنج دلیل بنیادی برای تنفر عمومی مردم ایران از مجاهدین وجود دارد که شامل:
– تروریسم که حاکی از ترورهای بی حد و حصر از مردم کوچه خیابان گرفته تا مسئولین طراز اول و اصرار بر اقدامات ضد امنیتی در قالب کانون های شورشی در کشور و…..
– خیانت ملی – همدست شدن با دشمن بعثی در جنگ هشت ساله یا لو دادن اسرار هسته ای
– ایدئولوژی غیرمعمول- تفکرات قرون وسطایی تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک
– فرقه کنترل ذهن بودن- مسخ نمودن نیروهای تحت امر خویش بنحوی که هیچ اراده و اختیار از خود نداشته و…
– و منابع مالی مشکوک و شبههانگیز- کمک های هنگفت امریکا و اسرائیل و دول غربی و برخی کشورهای همسایه
اگر امروزه مثل گذشته این امکان برای آنان وجود ندارد که سلاح به دوش بکشند اما جای دیگری و برای اهداف دیگری به کار گرفته میشوند. لذا یادآوری این نکته لازم است که یک جریان مزدور و بیوطنی مثل گروه تروریستی مجاهدین همچنان بازار دارد و بنابر منافع اربابان خویش اقدام می کند.
کسانی که سابقه کارهای نظامی داشتهاند و به نیابت از کشورهای مختلف کارهای مخفی را انجام دادهاند، همچنان برای امور دیگری و از سوی کانونهای قدرت به کار گرفته میشوند . صهیونیستها بیشترین بهرهبرداری را از مجاهدین برای انجام اقدامات تروریستی و جاسوسی در ایران بردند.
هیچ وقت برای مجاهدین عزت وجود نداشته است؛ چه زمانی که رزمندههای ما را در جبهه های نبرد به شهادت میرساندند، چه زمانی که رسما دست دوستی با صدام دادند، چه زمانی که سرویس به کشورهای اروپایی میدادند و چه زمانی که در خدمت صهیونیستها درآمدند. اینها همگی دست به دست هم داده تا از مرحله تنفر عمومی جامعه عبور کرده و به مرگ هویتی برسد.
محمد حسین سعادت