در قسمت نهم این سلسله یادداشت های کوتاه، بند یا ماده نهم این طرح کذائی که مثلا مربوط به عقاید ؟! محیط زیستی مریم رجوی بود، بررسی شد و خواننده با وجدان متوجه گردید که این ماده هم برای خالی نبودن عریضه، از بهر رقابت و الگوبرداری از برنامه های جریانات سیاسی و… مطرح شده وگرنه مریم خانم و بطور کلی سازمان مجاهدین تروریست پرور اعتقادی به این مقولات انسانی ندارد و بلکه عملکردش در همه عرصه ها حکایت صریح از دشمنی فطری او با این مسائل دارد!

بند آخر و دهم طرح کذائی این خانم – طرحی که وی میپندارد که نقطه ی قوت اوست و با تبلیغ آن میتواند بزرگترین حمایت داخلی را بدست آورده و در کنار آن حامیان خارجی اش را از اینکه او را حمایت میکنند، زیادی شرمنده نسازد؟!- بر ضرورت: “ایران غیر اتمی، عاری از تسلیحات کشتارجمعی. صلح، همزیستی و همکاری‌های بین ‌المللی و منطقه‌‌یی ” اشاره دارد که لازم میدانم درباره ی آنهم مختصر گفتگویی با خواننده ی محترم این سطور داشته باشم.

اولا اینکه چرا باید ایران غیراتمی باشد و از مزایای این دستآورد مهم بشری که در خدمت جوامع بشری است و تنها حکومت آمریکا از این دستآورد سوء استفاده کرده و مردم ژاپن تسلیم شده را به فجیع ترین و وسیع ترین شکل قتل عام کرده و مورد مشابه دیگری غیر ازاین درطی این 80 سال نداشته ایم.

ثانیا ایران صاحب تسلیحات کشتار جمعی نیست و اگر داشت و مورد مذمت بود، در صف آخر متهمینی که با شدت و ضعف از این نیروی هسته ای بهره برداری ضدانسانی و ضد محیط زیستی میکنند، قرار میگرفت.

وشما مریم رجوی یا سازمان استحاله یافته ی مجاهدین خلق!

آیا از دارندگان انرژی هسته ای که بصورت استراتژیک – از جنس حکومت آمریکا- یا تاکتیکی- از طرف آمریکا و اسرائیل بصورت بمب های متعارف غنی شده با انرژی هسته ای – انتقادی به عمل آورده اید؟

شما قاعدتا و طبق این اصلی که اعلام کرده اید ، باید روابط دوستانه خود را- حالا نمیگویم رابطه ی نوکر واربابی خود را – با این حکومت ها قطع میکردید و اینقدر مسئولین اسبق و سابق آنها را پشت میزهای سخنرانی بنفع خود و بر ضرر منافع ملی ایران جمع نمیکردید وچون این کار را نمیکنید و مدام قربان صدقه ی آنها میروید، بصراحت نشان میدهید که در مورد مسائل هسته ای با استاندارد دوگانه رفتار کرده و عملا نشان میدهید که زمانی که استفاده ازانرژی هسته ای بنفع مردم ایران است ، با آن مخالفید وزمانی که دشمن این “خلق قهرمان” از این دستآورد علمی بشریت استفاده وسوء استفاده میکنند، زبان درکام میکشید.

صنعت ، کشاورزی ، پزشکی و… ما بشدت به استفاده ی وسیع به انرژی هسته ای نیازمند است و شما با این مخالفت خود نشان میدهید که نمیخواهید که ما قسمت قابل توجهی از نواقص واحتیاجات خود را ازاین طریق مرتفع کرده ورو به پیشرفت وایجاد رفاه بنفع مردم خود حرکت کنیم واین عملکرد شما چه چیزی جز دشمنی خبیثانه با مردم ایران را نشان میدهد؟

شما مجاهدین استحاله یافته مانند بعضی ازجریانات ضد مردمی مطرح میکنید که ایران میتواند بدون قبول ریسک فعالیت هسته ای ، مواد لازم این ماده را ازخارج خریداری کند که ظاهرا حرف بدی نیست!اما ما به تجربه دریافته ایم که کشورهایی که قرار است ما را از این بابت تامین کنند، میتوانند بر سر بزنگاه های سخت ازتحویل محصولات هسته ای به ما خودداری کرده و دست مان را لای پوست گردو بگذارند.

بنابراین داشتن دانش هسته ای که با خیال راحتتر و عدم تحمل استرس های ناشی از بدقولی یا تغییر سیاست این یا آن کشورقادر به استفاده از دانش هسته ای بومی شده ی خود باشیم، از اوجب واجبات است وگرنه شما هم میدانید که ما در کنار داشتن امکانات و دانش هسته ای خود برای طرح های بزرگی مانند نیروگاه های هسته ای، با دیگر کشورها- البته با روانی روانتر به علت به میدان آوردن آورده های خودمان – همکاری های گسترده ای میکنیم.

بدین ترتیب من طی این سلسله نوشته های ده قسمتی نشان دادم که مریم رجوی و سازمانش با طرح 10ماده ای خود یاوه بافته اند و در آن هیچ نفعی برای ما متصور نیست و مریم هم نخواهد توانست که با برنامه ی تلگرافی خود – نه با ارئه ی تحلیل مشخص ازشرایط مشخص- ره بجایی ببرد.

درمورد روابط بین المللی و منطقه ای که مریم مطرح کرده، حرفی نزدم.

چرا که منظور مریم و مشابهین او از روابط بین المللی – ازآنجا که او تنها غرب را میشناسد- تسلیم شدن به سلطه ی غرب است و در خصوص روابط منطقه ای هم که ایران تلاش وسیعی دارد در این مورد و قابل تذکر اضافی نیست.

پایان

رضا اکبری نسب

عضو خانواده اسرا و جانباختگان رجوی

تبریز- ایران