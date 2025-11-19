مستندات اثبات شده از جعلیات و دروغ پردازی های مجاهدین خلق

تحلیل یک کارخانه تولید فیک نیوز و عملیات روانی تشکیلات مجاهدین خلق طی چهار دهه گذشته یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان محتواهای جعلی، تحریف شده و بزرگ نمایی شده در فضای سیاسی ایران بوده است. از جعل عملیات های میدانی گرفته تا ساختن محتوای اغراق آمیز از فعالیت کانون های شورشی، از تولید اخبار ساختگی […]

تحلیل یک کارخانه تولید فیک نیوز و عملیات روانی

تشکیلات مجاهدین خلق طی چهار دهه گذشته یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان محتواهای جعلی، تحریف شده و بزرگ نمایی شده در فضای سیاسی ایران بوده است. از جعل عملیات های میدانی گرفته تا ساختن محتوای اغراق آمیز از فعالیت کانون های شورشی، از تولید اخبار ساختگی تا دستکاری تصاویر و ویدیوها، این جریان بخشی از هویت رسانه ای خود را بر فریب سازمان یافته بنا کرده است.

در این مقاله، مستندترین و مهم ترین موارد جعلیات ثابت شده این جریان بررسی می شود؛ مواردی که بارها توسط متخصصان رسانه، خبرنگاران مستقل، نهادهای نظارتی و حتی اعضای جداشده از خود این تشکیلات تایید شده اند.

۱. جعلیات مربوط به کانون های شورشی یک پروژه کاملاً تبلیغاتی

۱-۱ ویدیوهای شبانه با لوکیشن های تکراری

اکثر ویدیوهای منتشر شده از کانون های شورشی در ساعت های بسیار دیر وقت ضبط شده اند، مکان ها خالی از جمعیت است، نور محیط حداقلی است و چهره افراد کاملاً پوشیده است.

با استفاده از بررسی های Osint و تحلیل سایه ها و تطبیق مکان ها مشخص شده بسیاری از این صحنه ها در یک خیابان یا یک بن بست خاص بارها ضبط شده اند یا در مکان هایی ثبت شده اند که هیچ رد و اثر اجتماعی ندارد. این یعنی صحنه سازی، نه فعالیت میدانی.

۱-۲ استفاده از افراد اجاره ای یا پولی

بر اساس شهادت تعداد زیادی از اعضای جداشده از جمله مسئولان سابق بخش رسانه ای این گروه بسیاری از افراد حاضر در این ویدیوها عضو تشکیلات نیستند بلکه برای ضبط ویدیو دستمزد می گیرند.

این ادعا پس از انتشار ویدیوهای لو رفته که افراد برای تمرین و با چهره باز در حال ضبط بودند تقویت شد.

۱-۳. لو رفتن ویدیوهای پشت صحنه

در چند مورد ویدیوهای ضبط شده توسط خود اعضا که به اشتباه منتشر شد نشان داد متن شعارها از روی کاغذ خوانده می شود، دوباره برداری های متعدد انجام می شود و حتی فندک یا مواد آتش زا از خود تشکیلات تامین می شود. این موارد در شبکه های مخالف مجاهدین منتشر شد و جعلیات را آشکار کرد.

۲. جعل در گزارش های آماری و خبری

۲-۱ ادعای شورش سراسری بدون هیچ شاهد میدانی

بارها این گروه ادعا کرده است که ایران در آستانه سقوط است یا شورش سراسری در ده ها شهر آغاز شده است.

اما هیچ تصویر واقعی، هیچ شاهد مستقل و هیچ منبع داخلی معتبر این ادعاها را تایید نکرده است.

در مقابل بررسی شبکه های اجتماعی داخل ایران نشان می دهد در همان زمان ها سطح اعتراضات محدود بوده یا اصلاً رخ نداده است.

۲-۲ جعل تصاویر تجمعات

موارد مستند متعددی وجود دارد که این جریان تصاویر تجمعات کشورهای دیگر یا مراسم های نامرتبط را به عنوان تجمعات هواداران مجاهدین در داخل ایران منتشر کرده است.

نمونه های معروف شامل استفاده از عکس های هواداران تیم فوتبال خارجی به عنوان تجمع مردم ایران، استفاده از تصویر تجمع شیعیان عراق برای ادعای تجمع در تهران و استفاده از عکس های قدیمی آلبانی به عنوان تظاهرات ایرانیان است.

این موارد توسط فکت چکرهای مستقل افشا شده است.

3. جعل در پرونده سازی سیاسی و امنیتی

ساختن نام های جعلی برای بزرگ نمایی شبکه نفوذ

این جریان فهرست هایی منتشر کرده که مدعی است هزاران نفر به کانون های شورشی پیوسته اند.

اما بررسی اسامی نشان می دهد بسیاری از نام ها وجود خارجی ندارند، برخی تکراری هستند و تعدادی متعلق به افراد فوت شده یا غیرایرانی است.

این یکی از واضح ترین نمونه های ساخت ارتش سایبری خیالی است.

4. جعل محتوای تصویری

۴-۱ استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای ساخت چهره های جعلی

در سال های اخیر مشخص شد بخشی از تصاویر منتشر شده از اعضای جدید یا فعالان با ابزارهای هوش مصنوعی ساخته شده اند.

نشانه ها شامل چشم های غیرطبیعی، پس زمینه های مصنوعی و تقارن شدید چهره است که بارها توسط متخصصان گرافیک افشا شده است.

۴-۲ دستکاری ویدیو برای بزرگ نمایی جمعیت

تحلیل فریم به فریم نشان می دهد برخی ویدیوهای تجمعات هواداران با تکنیک های تکرار الگو یا برش و چسباندن دیجیتال بزرگ نمایی شده اند.

5.اعترافات اعضای جداشده

شهادت جداشدگان که سال ها در بخش رسانه و عملیات روانی تشکیلات فعالیت داشته اند یکی از مهم ترین منابع مستند درباره جعلیات است.

مهم ترین اعترافات شامل موارد زیر است:

تمام عملیات های کانون های شورشی از خارج کشور هدایت می شود

تصاویر و فیلم ها به طور مرکزی تدوین و دستکاری می شود

هدف اصلی ایجاد ترس و دروغ پردازی درباره قدرت خیالی است

افرادی که در داخل کشور فعالیت می کنند پول دریافت می کنند

هیچ گاه اجازه نشان دادن چهره داده نمی شد چون بسیاری از افراد اصلاً عضو تشکیلات نبودند

این شهادت ها در مصاحبه های رسمی موجود است.

6. جعل تاریخی و روایی

تحریف نقش خود در دهه شصت

این جریان بارها تلاش کرده عملیات های مسلحانه، بمب گذاری ها و ترورهای چهره های سیاسی و مذهبی را در قالب مبارزه مشروع توجیه کند.

در حالی که اسناد رسمی، روایت شاهدان عینی و حتی نشریات رسمی خود گروه تایید می کند این اقدامات خشونت بار و تروریستی بوده است.

7. جعل موقعیت جغرافیایی و هویت اعضا

یکی دیگر از موارد ثابت شده شامل ساخت هویت های آنلاین جعلی با نام های ایرانی، پنهان کردن محل واقعی فعالیت که عمدتاً آلبانی است و وانمود کردن به حضور در داخل کشور است.

کارشناسان تحلیل شبکه و Osint ثابت کرده اند آی پی ها مربوط به آلبانی است، زمان فعالیت کاربران با ساعت محلی اروپا سازگار است و الگوی نوشتاری نشان دهنده یک تیم محدود و تکراری است.

این پروژه ای سازمان یافته برای ایجاد تصور غلط از حضور میدانی است.

سخن پایانی

جعلیات برای این جریان یک تاکتیک مقطعی نیست بلکه بخشی از ساختار وجودی آن است.

دلایل اصلی شامل موارد زیر است:

فقدان پایگاه اجتماعی

فقدان توان میدانی

پیری و فروپاشی تشکیلات

وابستگی شدید به کمک های خارجی

نیاز به نمایش قدرت برای بقای مالی و سیاسی

به همین دلیل این جریان به یک کارخانه دائمی تولید جعلیات، فیک نیوز و عملیات روانی تبدیل شده است.

