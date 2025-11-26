صدای زنان در بند تشکیلات رجوی باشیم

در روز، ۲۵ نوامبر – روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان – انجمن نجات آلبانی یک کارزار آگاهیبخشی در تیرانا برگزار کرد و با پخش بروشورها و مطالب اطلاعرسانی، توجه افکار عمومی را به وضعیت زنان گرفتار در فرقهٔ رجوی جلب نمود. این زنان که سالها در انزوای اجباری نگه داشته شدهاند، نیازمند صدای […]
در روز، ۲۵ نوامبر – روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان – انجمن نجات آلبانی یک کارزار آگاهیبخشی در تیرانا برگزار کرد و با پخش بروشورها و مطالب اطلاعرسانی، توجه افکار عمومی را به وضعیت زنان گرفتار در فرقهٔ رجوی جلب نمود.
این زنان که سالها در انزوای اجباری نگه داشته شدهاند، نیازمند صدای همبستگی انسانهای آزاده هستند. به همین دلیل، ما این روز را به بلند کردن صدای خاموش آنان و درخواست برای آزادی و بازگرداندن کرامت انسانیشان اختصاص دادیم.
همچنین ساعت ۵ بعدازظهر همان روز در منطقهٔ فرسکو – تیرانا گردهمایی مهم و انساندوستانهای برای حمایت از این زنان و روشن شدن حقیقت پنهان درون فرقهٔ رجوی برگزار شد.